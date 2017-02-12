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Активистка из Витебска собрала полторы тысячи подписей за отмену декрета о «тунеядцах»

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  • 12.02.2017, 12:13
  • 12,009
Фото: svaboda.org

Незаконный декрет всколыхнул жителей города.

Витебская активистка Ирина Яскевич собрала почти полторы тысячи подписей горожан за отмену декрета о социальном иждивенчестве. Точнее, делать это помогают и сами «тунеядцы».

Подписываются даже те, кто раньше был горячим сторонником действующей власти

Бывает, что те, кто хочет только подписаться за отмену декрета, потом просят подписные листы и присоединяются к сбору, рассказал Яскевич «Радыё Свабода»:

«Люди, которые читают наши объявления и приходят подписаться - абсолютно разные. Кто-то знает меня как создателя профсоюза предпринимателей «Вместе», а кто-то просит подписной лист без всяких логотипов, так как считает себя аполитична лицом. Но могу сказать: этот декрет потряс многих в нашем городе. Даже тех, кто раньше был горячим сторонником действующей власти».

Фото: svaboda.org

Люди не только приходят поставить свою подпись. Они хотят поговорить, поделиться своей историей, пожаловаться. Ибо кроме как сюда, идти с рассказом некуда, продолжает Ирина:

«Люди рассказывают, почему этот декрет касается непосредственно их. Как-то пришли двое пенсионеров. Казалось бы, они тут совершенно ни при чем. Но рассказали, что у них взрослый сын, с которым не продлили контракт. Пенсии небольшие, жить втроем трудно, и сын очень больно воспринимает ситуацию. Трудно психологически, так как он считает позорной ситуацию, в которой оказался. Как это - молодой здоровый мужчина, и без работы? Для нормального человека трудно осознавать, что он не может зарабатывать, и это ведет к глубоким психологическим проблемам. Уже были подобные истории, закончившиеся суицидом, поэтому, когда слушаешь людей, иногда хочется плакать!».

Из-за болезни парень потерял работу и в 25 лет стал «тунеядцем»

Историю собственного «тунеядства» рассказал 25-летний Михаил, который также пришел подписаться против декрета:

«У меня нет семьи, я живу один. Сейчас мои средства к существованию - это когда-то сэкономленные средства. Но эта «подушка безопасности» вскоре закончится, и что делать дальше? Был сотрудником «Евроторга», но в 2015 году у меня нашли заболевание сердца, о котором я раньше не знал. Оно прогрессировало, и однажды я потерял сознание прямо на улице. Пришлось уйти с работы, однако сейчас найти другую еще труднее - ведь есть ограничения из-за наличия проблем со здоровьем.

Фото: svaboda.org

Я пробовал разные пути. Например, хотел выучиться на программиста. Уже начал, но нет средств платить за учебу. Имею специальность по монтажу и обслуживанию электрического оборудования. Устроиться хотя бы электриком в детский сад - нереально, так как такие места давно заняты, в основном людьми пенсионного и предпенсионного возраста, потому что там платят «копейки». Да работать за 200 рублей - это практически работать за еду».

Парень убедился, что нынешние вакансии - это разве что сетевой маркетинг. Там от «новичков» могут потребовать пройти обучение за собственный счет, а потом выкупить за собственные средства определенное количество продукции - косметики, бытовых приборов и так далее. А в объявлениях центра занятости вакансии бывают ненастоящие: стоит позвонить по поводу трудоустройства, как тут же слышишь, что место уже занято. Или даже искреннее удивление: «А нам никто не нужен».

«Декрет о тунеядцах - это фактическое рабство»

Михаил считает, что декрет о социальное иждивенчестве не подлежит никакой корректировке - что его нужно только отменять. Такое же мнение и у жительницы Витебска Анны Мельянцовой:

«Это антиконституционный указ! У каждого своя жизненная проблема: кто-то не может найти работу, потому что повсюду сокращения, кого-то не устраивает зарплата, кто-то вынужден уехать на работу в другую страну... Но прежде всего - это антиконституционный акт! Ведь это принуждение к труду, лишение возможности выбора, фактическое рабство!»

Фото: svaboda.org

Витеблянин Александр Микулин не согласен даже с формулировкой названия декрета. Понятие «социальное иждивенчество», по его мнению, - полный нонсенс:

«Тунеядцев, объявленных таковыми этим декретом, в нынешней экономической ситуации содержит не государство и не общество. Их содержат родители, жены, мужья и так далее. Налог, который требуют выплатить, на каждую семью ложится дополнительным бременем! Если руководство государства волнует наличие настоящих тунеядцев как лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, игнорирующих нормы права и морали, то законодательный акт нужно было так и называть – «о тунеядстве». И тогда он касался бы совсем другой категории людей, а не такой большой части белорусов, которые несправедливо подпали под определение иждивенцев».


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