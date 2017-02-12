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В РФ вынесли приговор за контрабанду из Польши через Беларусь оптовых партий наркотиков

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  • 12.02.2017, 12:24
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Фото с сайта grodno24.com

Каким образом фуры с тоннами мака проходили таможенный контроль на белорусской границе, остается только догадываться.

Эта история началась в августе 2013г., когда российские наркоборцы сообщили о ликвидации преступного сообщества, «носящего межрегиональный и транснациональный характер», пишет «Белгазета».

Группировка, которую, по данным оперативников, возглавлял гражданин одной из закавказских республик, постоянно проживающий в Польше, специализировалась на поставках загрязненного мака оптовыми партиями от 10 тонн. Товар шел фурами через Беларусь. Его принимали в Москве сообщники главаря, они отвечали за складирование и сбыт доверенным лицам оптовых партий от 0,5 до 2 т зелья. Они же отправляли за границу деньги, полученные после реализации наркотиков. После этого участники наркогруппировки, как правило, временно выезжали из России за границу.

По оперативной информации, полицейским стало известно, что в августе 2013г. из Польши поступает очередная партия наркотиков. Груз успешно прошел все процедуры в одном из пунктов пропуска Гродненской региональной таможни, пересек без проблем Беларусь и через Смоленскую область прибыл в Подмосковье. Там же и была проведена операция по задержанию. Грузом прикрытия контрабанды выступила пекинская капуста. Ну а мака всего было изъято 9943 т. Эксперты определили, что в этой массе маковой соломы находилось 543,477 кг.

Уголовное дело начали рассматривать в феврале 2015г. в суде Московской области. Перед судом предстали граждане России Константин Белов, Мехти Мехтиев и гражданин Польши водитель Павел Цивиньски. Они обвинялись в участии в преступном сообществе, контрабанде и сбыте растений, содержащих наркотические средства. По инкриминируемым статьям УК РФ им грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и вплоть до пожизненного заключения. Однако это уголовное дело оказалось не простым. Его вернули прокурору для устранения нарушений закона. В итоге ответ перед судом держали двое. Дело в отношении третьего фигуранта, которого следствие считало руководителем структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества, рассматривалось отдельно. В российских СМИ сообщалось, что его в итоге признали невменяемым.

Дело в отношении поляка Цивиньского и россиянина Белова рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных оба были признаны виновными, но не в том объеме, как предлагало обвинение. С поляка сняли обвинение в совершении преступления в составе преступной организации, с правом на реабилитацию в этой части. В то же время за контрабанду наркотического средства в особо крупном размере и приготовление к его сбыту поляк получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Белов свою вину признал полностью, до вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде. Суд учел признание им вины, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и то обстоятельство, что преступления совершены им впервые, а также то, что на следствии им было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В итоге Беляев, признанный судом членом преступной организации, отделался 7 годами лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Московского облсуда он не обжаловал. А 35-летний Павел Цивиньски такую попытку предпринял. Он обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд РФ. Поляк сообщал, что присяжные заседатели были введены в заблуждение тем, что это якобы он пересек госграницу на автомобиле с контрабандным товаром, на самом деле он пересек границу на другом автомобиле, что он является гражданином другой страны и не может знать все российские законы. Высшая судебная инстанция не нашла оснований для оправдания либо смягчения наказания.

Российские оперативники предполагали, что один из сообщников маковой группировки является гражданином Беларуси. О его судьбе ничего неизвестно. Каким образом фуры с тоннами наркосырья беспрепятственно проходили таможенный контроль на границе, можно только догадываться.


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