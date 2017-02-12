Видеофакт: Силач забил головой 38 гвоздей за две минуты 14 12.02.2017, 12:32

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Американец Джон Ферраро полностью оправдал свое прозвище «Голова-молот» и попал в книгу Гиннеса.

Профессиональный рестлер весьма эффектно выступил на итальянском телешоу, забив почти 40 гвоздей собственной головой, сообщает 120.su.

Американец Джон Ферраро, также известный под прозвищем «Голова-молот», полностью оправдал свое второе имя, ведь ему удалось забить 38 гвоздей всего за 2 минуты. Теперь его достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Череп Джона в три раза толще, чем у обычного человека, именно поэтому ему уже не в первый раз удается радовать своих поклонников. Уже раньше он устанавливал рекорд за самое большое количество забитых головой гвоздей за минуту, а также за самое большое количество бетонных блоков, которые разбили на его голове шаром для боулинга.

Силач рассказал, что главным секретом своего успеха считает длительную подготовку и непреодолимое желание достичь поставленных целей.

Впрочем, Джону есть чем заняться и помимо рекордов — он выступает в качестве профессионального рестлера под псевдонимом Джино Мартино.