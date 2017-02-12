Живая бомба для империи: Почему Путин и Лукашенко боятся Жадана 2 Виталий Портников, «Радио Свобода»

12.02.2017, 12:46

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Фото: Shutterstock

Писатель Сергей Жадан – настоящий союзник независимой Беларуси.

Украинский писатель Сергей Жадан сообщил на своей странице в социальной сети о задержании в Республике Беларусь. Одного из самых известных в Украине - и одного из знаковых для Европы - литератора задержали сотрудники правоохранительных органов соседней страны «за причастность к террористической деятельности». Это не белорусская, а российская формулировка.

Строго говоря, Жадану запрещен въезд в Россию, а не в Беларусь. Но Беларусь и Россия находятся в едином визовом пространстве и белорусские правоохранительные органы действуют в симбиозе с российским ФСБ. Это - формально. Фактически мы имеем дело с очередной ложью, на которую стоит обратить внимание.

На своей недавней пресс-конференции Лукашенко сделал сенсационное признание. Существует «черный список» граждан из стран всех стран мира, которым запрещен въезд в Россию и Беларусь. Лукашенко сообщил, что в этом списке полтора миллиона фамилий, причем на Беларусь приходится «всего» сто тысяч. Въезд всех остальных граждан запрещен Российской Федерацией. Лукашенко пообещал, что даже после введения его страной безвизового режима для стран ЕС и Северной Америки Беларусь не будет допускать на свою территорию тех, кто не нравится Путину.

Сергей Жадан

«Живая бомба» для империи, которая не хочет умирать

Теперь возникает следующий вопрос: была ли в этом списке фамилия Сергея Жадана? Нет, не было. Как не было в этом списке и фамилии нашего коллеги, корреспондента «Донбас.Реалии» Виталия Сизова. Потому что, если эта фамилия есть - тебя просто не пускают на территорию Республики Беларусь. Как, кстати, уже не раз бывало с украинскими журналистами и правозащитниками.

А это значит, что фамилии Жадана и Сизова были внесены в «черный список» нежелательных персон уже после того, как украинские граждане пересекли государственную границу Республики Беларусь. Причем внесены по требованию российской стороны - иначе белорусские милиционеры не ссылались бы на «черный список» соседей.

Это означает, что территория Беларуси находится под пристальным вниманием российских спецслужб. И каждый, кто прибывает в эту страну, может рассчитывать на внимание агентов ФСБ, которыми в буквальном смысле слова переполнен Минск. Ну и, разумеется, внимания их белорусских партнеров, многие из которых являются информаторами Москвы.

Если это понимать, то становится ясно, как происходит такая «слаженная» экзекуция и почему она в последние недели касается выходцев с украинского востока. Понятно, почему российские спецслужбы раздражает каждый, кто говорит правду о Донбассе. Для страны, которая объявляет «героями» садистов «Гиви» и «Моторолу», такая правда - настоящая обида, подрыв беспардонной пропаганды.

А Жадан - так это вообще «живая бомба», настоящий «террорист». Популярный писатель и исполнитель, чьи выступления вызывают восхищение у молодежи. Один из организаторов Майдана в Харькове. Человек, который доказал, что даже в большом городе, десятилетиями подвергавшемся русификации, украинская культура может стать модной. Для империи все это - доказательство ее неизбежной смерти, демонстрация краха всех усилий по превращению покоренных народов в покорное стадо «русскоязычных». Понятно, что империя не хочет умирать. Понятно, что она хочет, чтобы Жадан скорее покинул территорию, которую она пока контролирует. Имперской России не нужен Жадан.

Белорусский язык - это язык цивилизации

А Беларуси Жадан нужен. Работа этого проницательного поэта - демонстрация того, что украинский язык может жить и развиваться не только в сельской идиллии, но и на асфальте большого индустриального города. Это как раз то, что важно Беларуси, в которой родной язык изгнан русификаторами из крупных городов в «вёски», объявлен архаичным и сельским. А это - ложь. Белорусский язык - это язык цивилизации Великого Княжества Литовского, речь аристократов и ремесленников, воинов и крестьян. Ее место - в Минске и Могилеве, Гродно и Витебске, в армии и в Академии наук. И он обязательно туда вернется, как возвращается в города, армии и науки украинский язык.

Вот почему чекисты Путина боятся Жадана. И чекисты Лукашенко, с его вечными метаниями между империей и собственной властью, его боятся. А белорусам его бояться нечего. Жадан и есть их настоящий союзник.

Виталий Портников, «Радио Свобода»