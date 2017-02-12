Учителя: Школьные учебники – это макулатура, написанная «на коленке» 4 12.02.2017, 12:55

Фото: kurjer.info

В академической среде все больше зреет недовольство инициативами министра-коммуниста Карпенко.

Новый министр образования Игорь Карпенко занимает свой пост меньше двух месяцев, а уже успел запомниться сразу несколькими инициативами.

Например, родители и учителя уже обсудили идею о том, что теперь в школу можно будет отдавать пятилетних детей, и высказали свое мнение по поводу шестого рабочего дня.

При этом многие представители сферы образования отмечали, что в школьной системе есть более насущные проблемы, которые требуют разрешения. Какие именно? Об этом журналисты издания «Витебский курьер» решили спросить у учителей города.

Анна, учитель гимназии с шестилетним стажем работы:

«Мы сейчас живем в эпоху перемен, когда школу периодически «лихорадит» в связи со всевозможными новшествами. Да вот только изменения вносятся не там, где нужно. На мой взгляд, в первую очередь, поменять бы что-то в отношении классных руководителей, которые просто закопались в бумагах. Кроме всевозможных документов, они должны организовывать походы в театр или музей, проводить подписку, посещать учеников дома. И все время писать и отчитываться. Да они порой уже даже забывают, какой предмет должны вести и физически не успевают нормально подготовиться к уроку. Потом нам говорят: вы не даете детям знания. Зато мы выдаем кучу никому не нужной макулатуры».

Согласна с коллегой и Ольга, учитель школы с десятилетним стажем работы:

«На классного руководителя «навешали» все, что только можно. А все ради того, чтобы если что найти виноватого. Прогулял ребенок школу – виноват классный руководитель, в семье нелады и родители поссорились – классная не предотвратила конфликт, плохо учится ученик – и снова классный руководитель не досмотрел. И при этом не дай Бог кто-нибудь из учеников пожалуется на учителя в администрацию, или в управление образования, или просто напишет пост у себя на страничке в социальной сети об обидах в школе.

У нас в системе не ценят учителя как человека и как специалиста. А потом удивляются, что не видят у учителей отдачи. Откуда ей взяться? Это быстро понимает и молодежь, которая приходит работать в школу. Знаете, что я недавно услышала от молодого специалиста: «А я «запариваться» не собираюсь, иначе поседею».

Действительно, нередко случается, что молодые специалисты приходят в школу, отрабатывают положенные два года, и увольняются. При этом, как утверждают наши собеседники, виной тому не столько размер заработной платы, сколько количество обязанностей учителя.

«Вы не представляете, как достали всякие проверки, – рассказала Татьяна, учитель с четырнадцатилетним стажем. – Контролируют тебя люди, которые сами ни дня не работали в школе. Поставить бы их перед классом, в котором нынче по тридцать человек в целях экономии, и посмотреть на их качество знаний.

А самое страшное, что всю ответственность за воспитание детей возложили на школу. Если что случится, то получает директор, завуч по воспитательной работе, классный руководитель и школа в целом. Конечно, если бы со школы сняли ответственность за воспитательный момент и оставили бы только образование, тогда и знания были бы. Но понятно, что этого сделать нельзя, ведь тогда и крайних не будет. Поэтому как ходили мы по домам, так и будем ходить, как молились, чтобы подопечные не «накосячили», так и будем молиться».

Недовольны педагоги и качеством учебников, по которым приходится «образовывать» детей.

«Вы видели современные учебники? – рассуждает Наталья, учитель с почти двадцатилетним стажем работы. – Такое чувство, что они написаны просто «на коленке». Чтобы создать хороший учебник, нужна команда профессионалов, людей, непосредственно работающих с детьми. И писать учебники нужно не второпях между составлением отчетов и проверками, а основательно. А потом еще и апробировать, прежде чем запускать в школы. Раньше мы знали фамилии авторов, по учебникам которых учимся. А что сегодня? Скажу прямо, как учитель математики с солидным стажем работы: наши учебники – плохие. Если мы не можем сами придумать лучшие, так разрешите тогда пользоваться, например, прекрасными российскими учебниками. Есть требования, что должен знать и уметь ученик. А как достигнуть этого и с помощью каких учебников, пусть учитель выбирает сам».

Несовершенство школьных учебников отмечают не только родители и учителя школы, но и преподаватели вузов. Например, вот что рассказал нам Владимир, преподаватель витебского университета:

«К сожалению, наши школьные учебники оставляют желать лучшего: пишутся они поспешно, часто академическими учеными совместно с учителями гимназий или методистами из Министерства образования, которые слабо представляют себе среднестатистического учащегося обычной школы. К тому же они не проходят апробацию. О том, как пишутся учебники, может свидетельствовать даже отбор авторов, который проводится на конкурсной основе, но чисто формально. Например, пару лет назад к нам в университет в начале сентября пришла бумага, в которой нас приглашали к участию в конкурсе на написание учебного пособия для школы. На разработку подробной концепции и написание раздела, который необходимо было представить в качестве образца, давалось время до конца октября. При этом от основной работы никто никого не освобождал. Понятно, что в такие сроки разработать концепцию и подготовить качественный, адаптированный для восприятия школьников текст с иллюстрациями, просто невозможно».

Как видно, больше всего учителей волнует качество школьных учебников и количество дополнительной работы, которую приходится выполнять вместо того, чтобы непосредственно заниматься обучением детей. Так, может, пора уже что-то менять в этом направлении?