закрыть
12 февраля 2017, воскресенье, 14:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Саснович блестяще выиграла у голландки Кики Бертенс

1
  • 12.02.2017, 12:59
Александра Саснович
Фото: tennis.by

Беларусь снова вышла вперед в теннисном матче с Голландией в Кубке Федерации.

Команда Беларуси снова вышла вперед в матче с Голландией в четвертьфинальной стадии Кубка Федерации — 2:1. Противостояние теннисисток проходит 11−12 февраля на хардовом покрытии «Чижовка-Арены» в Минске, сообщает tut.by.

В стартовом поединке второго дня 12 февраля первая ракетка белоруской команды Александра Саснович (№ 128 в рейтинге WTA) взяла верх над первым номером сборной Голландии Кики Бертенс (№ 24) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Таким образом, после трех встречи сборная Беларуси снова вышла вперед — 2:1.

На следующий поединок должны выйти Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. А затем пройдет парная встреча, в которой соперницами белорусок Ольги Говорцовой (№ 203 парного рейтинга WTA) и Веры Лапко (№ 239) должны стать Синди Берхер (№ 171) и Аранча Рус (№ 189).

Впрочем, капитаны команд имеют право вносить изменения.

Напомним, что в субботу, 11 февраля, Александра Саснович (№ 128) взяла верх над Михаэллой Крайчек (№ 253) — 4:6, 6:3, 6:2, а Арина Соболенко (№ 142) едва не сотворила сенсацию во встрече с голландкой Кики Бертенс (№ 24), но в итоге уступила в трех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Это матч четвертьфинальной стадии Мировой группы. Его победитель выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение прописки в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.

Беларусь и Голландия ранее трижды соперничали в Кубке Федерации, и всякий раз белоруски терпели поражения — в 1994, 1999 и 2014 годах.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет