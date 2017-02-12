Ермошина кусает локти: Явка на «выборах» президента Туркменистана превысила 51% за четыре часа 15 12.02.2017, 13:13

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При этом 50%-го порога явки для объявления результата «выборов» не требуется.

Больше 51% избирателей проголосовало к 11.00 по местному времени (09.00 Минск) на выборах президента Турменистана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центризбирком страны.

"По выборам президента Туркменистана к 11 часам проголосовало 51,45% избирателей", — информирует ЦИК. Через четыре часа после открытия избирательных участков в голосовании приняли участие 1 миллиона 661 тысячи 342 человека из более чем 3,2 миллионов, внесенных в списки избирателей.

По данным туркменского Центризбиркома, самый высокий результат зафиксирован в Ахалском велаяте, где к 11.00 проголосовало 58,77% избирателей, по Балканскому велаяту проголосовало 51,52%, Дашогузскому велаяту — 52,84%, Лебапскому велаяту — 51,90%, Марыйскому велаяту — 49,40%, по городу Ашхабаду — 45,02% избирателей.

Голосование началось в 07:00 (05:00 Минск) и продлится до 19:00 (17:00 Минск). Всего на выборах президента Туркменистана работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при туркменских дипмиссиях за рубежом.

В списки избирателей внесены 3 миллиона 223 тысячи 455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Всего на главный государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.