Беата Шидло: Теплые слова поляков добавляют мне силы 12.02.2017, 13:38

Беата Шидло

Премьер-министр Польши поблагодарила граждан за слова поддержки после аварии.

Премьер-министр Польши Беата Шидло поблагодарила всех за поддержку и теплые слова в ее адрес. «Я чувствую себя хорошо», - написала Беата Шидло. Она подчеркнула, что слова с пожеланиями быстрого выздоровления «добавляют мне силы», сообщает «Польское Радио».

Как сообщалось, Беата Шидло попала в автомобильную аварию в пятницу, 10 февраля, в городе Освенцим на юге страны. Председатель Кабинета министров Польши направлялась из Варшавы на выходные домой. На пути автоколонны, которая перевозила премьера, неожиданно появился небольшой легковой Fiat.

Избегая столкновения, водитель правительственной машины съехал с трассы, в результате чего авто с премьером врезалась в дерево на обочине.

В результате аварии премьер-министр получила легкие травмы и гематомы. Беата Шидло прошла необходимую помощь в больнице Освенциме, а позже была доставлена на вертолете медицинской авиации в клинику Варшавского военного медицинского института.