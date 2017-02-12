Россия не будет поднимать затонувшие истребители с «Адмирала Кузнецова» 12.02.2017, 13:59

Подобная операция оказалась для РФ не по карману.

В российском военно-морском флоте признали нецелесообразным поднимать на поверхность затонувшие в Средиземном море истребители авианосца «Адмирал Кузнецов» МиГ-29К и Су-33. Об этом изданию RNS сообщили источники в ВМФ и авиапроме.

Как уточнили собеседники издания, «после падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна». «Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», — заявил источник RNS.

По его словам, глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов, а также судов для поисковых операций.

«Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», — отметил собеседник.

При этом источник в одной из компаний, выпускающих корабельные самолеты в России, сообщил RNS, что военно-технической необходимости в подъеме истребителей нет.

«На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки», — заметил он, добавив, что «прежде всего, это аппаратура системы госопознавания».

«Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться», — заявил он.

По его данным, электроника на борту истребителя даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность. Кроме того, собеседник издания усомнился в том, что эта аппаратура представляет интерес для специалистов других стран, и «кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов».

Корабли авианосной группы Северного флота во главе с «Адмиралом Кузнецовым» для выполнения задач по борьбе с терроризмом в Сирии вышли в поход 15 октября прошлого года. Сообщалось, что по подсчетам РБК, Россия потратила на этот поход от $125 млн да $170 млн. При этом дороже всего российскому бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя — МиГ-29К и Су-33. На их замену могло уйти от $70 млн до $103,4 млн.