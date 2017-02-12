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Федеральное собрание Германии начало выборы нового президента

  • 12.02.2017, 14:19

Наблюдатели не сомневаются в лидерстве бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В зале для пленарных заседаний в берлинском Рейхстаге в воскресенье, 12 февраля, в 14:00 по Минску начало работу Федеральное собрание по избранию нового президента ФРГ.

Заседание открыл председатель бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert). Он объяснил делегатам собрания процедуру голосования и назвал имена пяти кандидатов на пост федерального президента, сообщает DW.

Пять кандидатов

Речь идет об исследователе из Кельна Кристофе Буттервеге (Christoph Butterwege), выдвинутом Левой партией, популярном юристе, актере и телеведущем Александре Хольде (Alexander Hold) от партии "Свободные избиратели", вице-председателе "Альтернативы для Германии" Альбрехте Глазере (Albrecht Glaser), выдвиженце "пиратов" Энгельберте Зоннеборне (Engelbert Sonneborn) и экс-министре иностранных дел Франке-Вальтере Штайнмайере (Frank-Walter Steinmeier), кандидатуру которого поддерживают как СДПГ, так и консервативный блок ХДС/ХСС.

Наблюдатели не сомневаются в победе Штайнмайера, у остальных его соперников - шансов практически нет. Вскоре в пленарном зале начнется сама процедура голосования.

Кто выбирает президента?

Заседанию Федерального собрания предшествовала экуменическая служба в кафедральном соборе святой Ядвиги в Берлине. Затем в 13:00 по Минску состоялись заседания фракций представленных в бундестаге партий.

Президента в Германии выбирает федеральное собрание, состоящее из 1260 делегатов. В состав этого органа входят 630 депутатов бундестага и такое же число делегатов, которых по принципу пропорциональности направляют ландтаги. Обычно это депутаты земельных парламентов, но ландтаги могут делегировать в федеральное собрание и политиков коммунального уровня, а также известных общественных деятелей.


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