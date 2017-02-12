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Ученые рассказали, каким будет мир через 30 лет

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  • 12.02.2017, 14:30
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Если верить науке, впереди нас ждет масса заманчивых перспектив.

По мнению специалистов, есть несколько важных причин, чтобы дождаться наступления 2050 года. Если верить ученым, впереди нас ждет масса заманчивых перспектив, пишет издание grifonsoft.ru.

Прежде всего, увеличится продолжительность жизни человека. Уже сейчас медицинские технологии шагнули далеко вперед, а в дальнейшем для полной диагностики людям достаточно будет использовать любой девайс.

Во-вторых, человечеству повсеместно будет доступна технология трехмерной печати. Почти любой предмет можно будет создать подобным образом, и получается, что все вещи, необходимые людям, станут доступными. В США уже сейчас начали печатать целый дом с электричеством и водоснабжением.

Третьим важным достижением станет использование технологии виртуальной реальности в сфере обучения. Например, в школах учащиеся смогут прямо во время урока побывать на исторически важной битве, или послушать лекцию именитого профессора из другого государства. Благодаря этому предметы станут более интересными, и скучать на школьных занятиях не придется.


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