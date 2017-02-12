закрыть
12 февраля 2017, воскресенье, 17:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Барановичский активист борется с судебной системой за свои права

3
  • 12.02.2017, 14:40
  • 9,661
Григорий Грык
Фото с сайта racyja.com

Активист из Барановичей Григорий Грык обратился к председателю Брестского областного суда с заявлением.

В заявлении он требует отменить решение Барановичского районного суда и Брестского областного по нескольким причинам и прекратить дело против него.

«Была какая-то надежда, что областной суд разберется и во второй раз примет законное решение, для этого было как минимум два повода. Первая, суд не пригласил и не выслушал главного свидетеля – лидера предпринимателей и активиста Николая Черноуса, объяснения которого все расставили бы по местам.

Вторых, суд перепутал применяемые нормы закона, вместо избирательного, он незаконно применил закон «О массовых мероприятиях», - рассказал «Радыё Рацыя» правозащитник Сергей Говша.

Напомним, что Барановичский суд дважды наказывал Григория Грыка штрафом в 10 базовых величин за участие в избирательном пикете Николая Черноуса. Брестский областной суд отменил решение первого суда. Решение второго суда поддержал.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет