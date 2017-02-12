Барановичский активист борется с судебной системой за свои права 3 12.02.2017, 14:40

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Григорий Грык

Фото с сайта racyja.com

Активист из Барановичей Григорий Грык обратился к председателю Брестского областного суда с заявлением.

В заявлении он требует отменить решение Барановичского районного суда и Брестского областного по нескольким причинам и прекратить дело против него.

«Была какая-то надежда, что областной суд разберется и во второй раз примет законное решение, для этого было как минимум два повода. Первая, суд не пригласил и не выслушал главного свидетеля – лидера предпринимателей и активиста Николая Черноуса, объяснения которого все расставили бы по местам.

Вторых, суд перепутал применяемые нормы закона, вместо избирательного, он незаконно применил закон «О массовых мероприятиях», - рассказал «Радыё Рацыя» правозащитник Сергей Говша.

Напомним, что Барановичский суд дважды наказывал Григория Грыка штрафом в 10 базовых величин за участие в избирательном пикете Николая Черноуса. Брестский областной суд отменил решение первого суда. Решение второго суда поддержал.