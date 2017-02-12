Верной дорогой имени товарища Бенкендорфа 5 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

12.02.2017, 14:51

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Коллаж: ЕЖ

На неделе главный начальник РФ одарил цитатой, достойной немедленного отлития в граните.

Награждая молодых ученых, Владимир Путин поведал: «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно!»

Хотя, как утверждал президент, эта богатая мысль пришла ему в голову, когда он любовался лауреатами, отдельные злопыхатели сразу вспомнили о вожде мирового пролетариата, предрекавшем в свое время неизбежность победы коммунизма. И о том, чем борьба за эту победу обернулась для России.

Но мне кажется, что над президентом витала тень другого предшественника. Того, кто в свое время заявил: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

А именно, Александра Христофоровича Бенкендорфа, начальника III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Ведь как было понятно начальнику политического сыска в николаевской России, так очевидно и нынешнему главному начальнику сейчас, что прекрасное будущее хоть и неизбежно, но нужно постараться, чтобы оно наступило. А для этого необходимо приструнить всяких там мыслепреступников, подрывающих основы.

Главным событием недели стала, конечно, судебная расправа над Алексеем Навальным. Она выполняла исключительно техническую задачу: гарантированно лишить главного оппозиционера даже гипотетической возможности участвовать в президентских выборах. Однако сделано это было так, чтобы продемонстрировать абсолютную беззащитность любого гражданина перед карательной системой (не рискну назвать ее ни судебной, ни правоохранительной).

Сильно независимый судья (от него, правда, ничего не зависело), которому требовалось указание вышестоящего руководства при каждом повороте процесса. Отказ в приобщении к делу документов о состоянии рынка на момент якобы совершенного преступления. Приговор, слово в слово списанный с предыдущего.

Беспредел, скажете вы. Ничуть — просто последовательное следование заветам товарища Бенкендорфа: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться». Именно это мог сказать судья, будь он чуть образованнее.

Российских начальников закон интересует исключительно в качестве дубины, которая находится в их руках. При этом они тратят гигантское количество времени, выдумывая бесконечные способы, дабы унять силовиков, поборы которых вот-вот прекратят частное предпринимательство в России.

Надо сказать, и Александр Христофорыч тоже не одобрял самоуправства чиновников: «Чиновники — это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят … Они боятся ведения правосудия, точных законов и искоренения хищений».

Однако как Бенкендорф два с половиной века назад, так и Путин теперь совершенно бессильны остановить этот очевидный произвол. По той простой причине, что или все подчиняются закону, или никто. Очевидно, все эти строгие меры против самоуправства и коррупции совершенно бессмысленны, когда тысячи отечественных Ляпкиных-Тяпкиных наблюдают в режиме реального времени, как высшие начальники используют законы для решения своих собственных проблем. Как вполне нормальные сделки объявляются преступлением только потому, что при этом был извлечен доход. Да, они воспринимают это как должное и необходимое. И именно поэтому считают себя вправе использовать закон как дубину, когда нужно выбить деньги из очередного предпринимателя.

Нельзя не согласиться с президентом, что эта традиция действительно имеет глубокие исторические корни. Сомнительно только, что именно она способна обеспечить неизбежность прекрасного будущего. Поэтому уже сейчас наиболее прозорливые идеологи спешат подправить это самое будущее, чтобы оно не слишком вызывающе контрастировало с ожиданиями публики.

Коллаж: ЕЖ

На этой неделе Министерство культуры сначала сгоряча одобрило, а потом, получив втык от начальства, отказалось одобрять инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова о введении Дня патриотизма. Его предлагалось отмечать 6 августа, в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

Это, согласитесь, очень в духе Бенкендорфа — объявить праздником день, когда начальство запретило тебе есть еду. Да, пока что Кремль изобразил непонимание. Но, уверен, пройдет совсем немного времени и об инициативе вспомнят.

Это очень продуктивное патриотическое направление — отмечать не достижение чего-то хорошего, а отказ от чего-то хорошего по приказу руководства. Если идти по дороге, указанной тов. Бенкендорфом, светлое будущее, о котором говорил тов. Путин, не за горами. Тот факт, что не все дойдут, не должен никого смущать.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»