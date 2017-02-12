Дарья Домрачева: Эта медаль очень много значит для меня 8 12.02.2017, 14:59

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Биатлонистка прокомментировала результаты гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, где она заняла второе место.

О значении первой после рождения ребенка медали Дарья Домрачева рассказала журналистам сразу после победы, сообщает tut.by.

— Что для тебя значит эта медаль?

— Эта медаль очень много значит для меня, для всей нашей команды. Я хочу поблагодарить мою команду, каждого из моих тренеров за то, что они верили в меня и делали все, чтобы я могла подготовиться к гонкам в собственном режиме, потому что ситуация была особенной. Я очень благодарна за веру в меня.

Мы снова и снова видим, что командный дух очень важен в нашем виде спорта. Спасибо команде и моей семье — они сделали для меня так много, оказав такую поддержку.

— Что ты думаешь про Уле Эйнара, которому еще предстоит бежать сегодня?

— Надеюсь, он сосредоточится на своей гонке. Посмотрим. Мне не нравится говорить об ожиданиях. Я просто пойду смотреть гонку по телевизору с хорошими чувствами и надеюсь, что все будет хорошо, — сказала Домрачева в эфире NRK.

— Перед стартом не думала о месте, потому что 27-й стартовый номер — далекий. Мысли были только о том, что можно сделать хорошую работу над ошибками, допущенными в спринте. Концентрировалась на своей гонке, своей работе, безумно рада, что мне это удалось, — отметила Домрачева в эфире программы «Биатлон с Губерниевым» на ТК «Матч ТВ».