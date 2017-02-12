Владимир Некляев: Обрадовала реакция белорусских писателей в истории с Жаданом 12.02.2017, 15:13

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Чуть ли не впервые руководители ПЕН-центра и Союза писателей отреагировали так, как положено.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский поэт и политик Владимир Некляев.

«Украинского писателя Сергея Жадана белорусские власти решили депортировать, но после информационного взрыва в СМИ, после вызова в МИД Украины белорусского посла, после звонка украинского министра иностранных дел его белорусскому коллеге решение о депортации отменили. Украина отстояла права своего гражданина.

А теперь перенесем эту историю из Беларуси в Украину. Представим, что украинские власти решили депортировать кого-то из известных белорусских литераторов. Допустим, Светлану Алексиевич. И что: украинского посла вызвали бы в МИД Беларуси? Белорусский министр иностранных дел стал бы звонить его украинскому коллеге?

Риторические вопросы.

Еще недавно - до ухода Януковича, который был почти то же, что Лукашенко - вопросы эти были бы риторическими и в отношении украинских властей. Но украинский народ изменил ситуацию - и Украина продвинулась. Пусть трудно, драматически, до крови сдирая кожу, но продвинулась.

Зато мы кожу не сдираем! Зато у нас стабильность! А еще зато менты с гэбэшниками видели в гробу в белых тапках не только нас, рядовых граждан, но и министра иностранных дел, которого просто обязаны были проинформировать о том, что происходит. Хотя бы ради того, чтобы он не выглядел... ну, так, как выглядел. Но зачем, когда тот министр - в штатском, а наш - в форме НКВД!

Единственное, что меня лично во всем этом обрадовало (кроме счастливого конца истории «террориста» Жадана) - реакция Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Чуть ли не впервые руководители этих организаций отреагировали так, как положено. Понимаю, что в данном случае иначе просто нельзя было, но раньше я только и слышал: мы творцы, мы олипийцы, мы выше такого дерьма, как политика. Как видите, дерьмо может вплоть до самого горла подступить».