закрыть
12 февраля 2017, воскресенье, 17:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Некляев: Обрадовала реакция белорусских писателей в истории с Жаданом

  • 12.02.2017, 15:13
  • 5,064

Чуть ли не впервые руководители ПЕН-центра и Союза писателей отреагировали так, как положено.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский поэт и политик Владимир Некляев.

«Украинского писателя Сергея Жадана белорусские власти решили депортировать, но после информационного взрыва в СМИ, после вызова в МИД Украины белорусского посла, после звонка украинского министра иностранных дел его белорусскому коллеге решение о депортации отменили. Украина отстояла права своего гражданина.

А теперь перенесем эту историю из Беларуси в Украину. Представим, что украинские власти решили депортировать кого-то из известных белорусских литераторов. Допустим, Светлану Алексиевич. И что: украинского посла вызвали бы в МИД Беларуси? Белорусский министр иностранных дел стал бы звонить его украинскому коллеге?

Риторические вопросы.

Еще недавно - до ухода Януковича, который был почти то же, что Лукашенко - вопросы эти были бы риторическими и в отношении украинских властей. Но украинский народ изменил ситуацию - и Украина продвинулась. Пусть трудно, драматически, до крови сдирая кожу, но продвинулась.

Зато мы кожу не сдираем! Зато у нас стабильность! А еще зато менты с гэбэшниками видели в гробу в белых тапках не только нас, рядовых граждан, но и министра иностранных дел, которого просто обязаны были проинформировать о том, что происходит. Хотя бы ради того, чтобы он не выглядел... ну, так, как выглядел. Но зачем, когда тот министр - в штатском, а наш - в форме НКВД!

Единственное, что меня лично во всем этом обрадовало (кроме счастливого конца истории «террориста» Жадана) - реакция Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Чуть ли не впервые руководители этих организаций отреагировали так, как положено. Понимаю, что в данном случае иначе просто нельзя было, но раньше я только и слышал: мы творцы, мы олипийцы, мы выше такого дерьма, как политика. Как видите, дерьмо может вплоть до самого горла подступить».


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет