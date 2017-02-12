Глава бундестага напомнил о важности единой Европы 1 12.02.2017, 15:25

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Норберт Ламмерт

Сильная Европа станет самым весомым аргументов против политики Путина на континенте.

Председатель бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert), открывая заседание Федерального собрания по избранию нового президента ФРГ, в воскресенье, 12 февраля, призвал Европу к единству перед лицом политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает DW.

По словам Ламмерта, ни Трамп, ни Путин не заинтересованы в единой Европе. В этой связи "мы все должны демонстрировать" непреложный интерес "к сильной Европе", подчеркнул Ламмерт, добавив, что ее необходимо сохранить "единой".

Ламмерт отдельно остановился на последних действиях президента США Дональда Трампа и предупредил его об опасности курса, ставящего своей целью изоляцию. Тот, кто требует разобщенности - вместо открытости миру и в буквальном смысле слова возводит вокруг себя стену, тот, кто вместо свободной торговли делает ставку на протекционизм и проповедует изоляционизм вместо сотрудничества государств, тот, кто провозглашает частью своей программы лозунг "Америка - прежде всего", не должен удивляться, что ему будут платить той же монетой, подчеркнул Ламмерт.