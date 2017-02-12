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Гидромет рассказал о капризах погоды на понедельник

  • 12.02.2017, 15:30
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Завтра в Беларуси немного потеплеет, но как следствие – возможны туман и гололедица.

Туман, изморозь и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Беларуси будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем по северо-востоку ожидается снег, слабая метель. Прогнозируется слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит минус 6-12 градусов, при прояснениях - минус 13 -18 градусов. Днем будет 1-6 градусов мороза.


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