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Коммунальщики «изобрели» еще один побор для минчан

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  • 12.02.2017, 15:35
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Владельцам газовых плит придется установить за свой счет датчики угарного газа и отказаться от вытяжек.

В Правила пользования газом в быту могут быть внесены коррективы, согласно которым собственники и наниматели жилых помещений с газовым оборудованием должны будут установить датчики угарного газа и отказаться от вытяжек.

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в УП «Мингаз».

— Соответствующие дополнения разработаны Министерством энергетики и направлены для согласования в заинтересованные ведомства, — рассказал главный инженер УП «Мингаз» Дмитрий Шавловский. — В случае принятия положительного решения собственники и наниматели жилых помещений, которые используют газовые плиты, водонагревательные колонки, котлы отопления, должны будут установить датчики определения концентрации угарного газа (СО) и демонтировать вытяжки при их наличии. Даже если на кухне установлена только плита. Такая инициатива возникла после трагедии в Борисове в январе 2016 г., когда вследствие отравления угарным газом погибли 6 человек в двух смежных квартирах, и направлена на обеспечение безопасности потребителей в многоквартирных и индивидуальных жилых домах. Кроме того, с июля 2016 г. рекомендовано оснащать названными сигнализаторами газифицированные дома при проведении капитального ремонта за счет выделяемых на эти цели средств, а также вновь возводимые жилые здания.

Датчики СО — это небольшие работающие на батарейках приборы, пояснил специалист. Они реагируют на наличие угарного газа и издают пронзительный звуковой сигнал. Таким образом находящиеся в квартире или доме люди могут узнать об опасности, распахнуть окна, покинуть помещение и вызвать специалистов обслуживающей газоснабжающей организации.

— Угарный газ образуется в результате неполного сгорания природного газа и других видов топлива, — отметил Шавловский. — Он невидим, не имеет запаха, и, по сути, является ядом замедленного действия: при утечке постепенно обволакивает дом и незаметно может убить всех членов семьи. Поэтому оптимальный вариант — установить детектор СО. Он прост в эксплуатации, не требует специального обслуживания, но при этом очень эффективен. Его можно купить в хозяйственном магазине, заказать по Интернету. Достаточно вставить батарейки, повесить на стену — и прибор работает. Если дом большой, желательно разместить несколько датчиков. Цена доступная: от 10 до 20 рублей за один извещатель.

Что касается возможного запрета на вытяжки, то, по мнению директора ЧУП «Белвентиляция плюс» Святослава Шабуни, это обусловлено прежде всего нарушением предусмотренного проектом дома воздухообмена:

— Как выглядит большинство современных квартир? Установлены входные металлические двери с резиновыми прокладками, натяжные потолки, окна ПВХ. Помещение загерметизировано. Также могут быть выполнены самовольные перепланировки, вследствие которых полностью или частично перекрывается вентиляция в вышерасположенных квартирах. Если вентканал не выполняет свои функции, включать газовое оборудование, особенно водонагревательную колонку, нельзя. Многие полагают, что проблему решит вытяжка. В лучшем случае ставят воздуховод на комбинированную вентрешетку, которая перекрывается им частично. В худшем — закрывают решетку полностью, блокируя тем самым естественный воздухообмен. Если нет притока воздуха извне, то есть закрыты окна, тяга в дымоходе слабеет, происходит неполное сгорание природного газа и вырабатывается СО. В моей практике были поражающие случаи. Например, одна хозяйка не открывала форточку при работающей колонке, мотивируя тем, что на улице холодно, а в квартире малолетний ребенок, может простудиться. При этом на кухне у них стояла мощная вытяжка, заблокировавшая систему вентиляции.


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