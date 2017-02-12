Тайны Антарктиды, которые до сих пор будоражат умы исследователей 1 12.02.2017, 16:10

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Фото: Getty Images

Антарктида - самый неизученный континент Земли.

Льды Антарктиды привлекают ученых своими загадками.

Каждый год тысячи ученых приезжают исследовать Антарктиду - самый таинственный континент планеты.

Кто-то из них отправляется на "льдинный материк" в поисках загадочных существ или инопланетян, кто-то ищет загрязнение в древних льдах или биологические системы, которые могут помочь найти новые лекарства. Также на Антарктиде ищут следы Большого взрыва.

Но большинство исследователей приезжает искать признаки непреодолимого таяния льдов. Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее.

В последние месяцы ученые серьезно обеспокоены появлением новых голубых озер и глубоких трещин на Антарктиде. Если все ее льды расстают, то уровень мирового океана поднимится на 60 метров. Но и сегодня состояние Антарктиды отражается на климате всей планеты.

Корреспондент.net решил написать о ледяных загадках такого красивого, но такого сурового мира Антарктиды.

Трещины

О появлении трещин на Антарктиде сообщается довольно часто. Но в середине прошлого месяца британские исследователи опубликовали видео с беспилотника, которое заинтересовало простых пользователей соцсетей.

Ролик показывает размеры трещины длиной около 40 километров, которая появилась в октябре прошлого года рядом с британской научно-исследовательской станцией "Халли-6".

Это уже второй разлом в шельфовом леднике Бранта, на котором расположена станция. Первый появился несколько десятилетий назад, однако с 2012 года начал быстро расти.

На днях ученые поразили другим видео. Анимация состоит из спутниковых снимков гигантской трещины за несколько лет. Исследователи наглядно показали, как растет трещина, которая сейчас в длину уже составляет 160 километров, и 280 метров в ширину.

Известно, что рост трещины завершится примерно через несколько месяцев откалыванием огромной массы льда, сопоставимой с половиной Ямайки (5 тысяч квадратных километров) и толщиной со 100-этажный небоскреб.

Откол произойдет от шельфового ледника Ларсен C, который расположен на юго-западе континента. Ученые отмечают, что повышение уровня моря в связи с отколом ледника будет незначительным, однако оно ускорит разрушительный процесс льдов Антарктики.

Но трещины находятся не только на поверхности. В прошлом месяце в Geophysical Research Letters опубликовали исследование, в котором говорится, что подо льдами Западной Антарктики скрывается несколько десятков трещин глубиной почти в километр.

Под некоторыми ледниками, такими как ледник Кросса и Дотсона у берегов моря Амудсена, скрываются целые "долины" и пещеры, заполненные относительно теплой водой Южного океана.

Как считают авторы статьи, данные расселины, тоннели и "долины" были выточены в породах у шельфа Антарктиды в глубоком прошлом, когда площадь ледников Антарктики была гораздо выше, и те участки суши, которые сейчас находятся под водой, были ближе к поверхности из-за более низкого уровня моря.

Озера

Как в случае и с трещинами, на Антарктиде есть озера, которые находятся на поверхности и те, которые расположены под ледяным покровом.

Предполагается, что подледные озера Антарктиды, а всего их около 140, соединены друг с другом системой подледных рек, через которые осуществляется уравнивание давления и транспортировка воды.

Самым известным и большим является озеро Восток. Его покрывает ледяной щит в четыре километра толщиной, глубина самого озеоа - 1,2 километра.

Озеро Восток уникально прежде всего тем, что, возможно, находилось в изоляции от земной поверхности на протяжении нескольких миллионов лет. Как полагают ученые, в водах озера могут обитать живые организмы. Вода в озере пресная, насыщена кислородом и теплая.

Если в озере есть микроорганизмы, то они могут сильно отличатся от остальных, поскольку были изолированы от земной биосферы в течение очень длительного срока, а значит и эволюционные процессы там протекали независимо.

Опыт исследования озера может быть полезен при исследовании спутников Юпитера Европы, а также спутника Сатурна Энцелада, на которых, исходя из некоторых гипотез, также может быть жизнь под ледяным покровом.

Еще одно интересное озеро Антарктиды - это Ванда. В него впадает самая больщая река Антарктиды Оникс. Оно солоней Мертвого моря, а глубокие воды не смешываются с поверхностными.

При этом в озере Ванда реке Оникс есть микроскопические виды жизни, такие, как цианобактерии, а также цветение воды.

Озеро покрыто прозрачным льдом толщиной в 3,5-4 метров круглый год, хотя таяние в конце декабря образует ров шириной в приблизительно 50 метров от берега. Поверхность льда не покрыта снегом и "глубоко изборождена трещинами и оттаявшими линиями".

Каньоны

Год назад ученые сообщили, что самый большой каньон на планеты нашли в Антарктиде. Система каньонов располагается в восточной части континента на Земле Принцессы Елизаветы и, по всей видимости, был пробит в почве водой задолго до того, как вырос антарктический ледяной щит.

Самый длинный каньона простирается на тысячу километров, глубина - около километра. Георадиолокация позволила также открыть подледное озеро площадью в 1250 квадратных километров, с которым может быть связан каньон.

Кровавый водопад

В Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде находится удивительное явление - Кровавый водопад.

Его, богатая железом соленая вода, иногда выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде. Источником воды является озеро, покрытое 400 метрами льда, удаленное на несколько километров от водопада.

Ржавый цвет появляется от окислов железа, являющихся следствием уникального метаболического цикла.

Проанализировав химический и изотопный состав в потоках воды, вытекающей из озера, ученые доказали, что это озеро заселено микроорганизмами.

Из-за отсутствия солнечного света, необходимого для фотосинтеза, а также питательных веществ, поступающих извне, они получают жизненную энергию, восстанавливая растворенные в воде сульфаты до сульфитов с последующим их окислением ионами трехвалентного железа, поступающего в воду из донного грунта.

Кровавый водопад Антарктиды дал астробиологам еще больше пищи для размышления. На основе этой системы можно строить гипотезы о возможности сохранения жизни в аналогичных условиях на других планетах солнечной системы. Например, под ледяными шапками Марса или в океанах Европы, спутника Юпитера.

В Geophysical Research Letters летом прошлого года писали, что на поверхности Восточно-Антарктического ледяного щита появляется множество голубых озер, прежде всего на леднике Лангховде.

Это явление напугало ученых, так как аналогичные явления давно наблюдают в Гренландии, где они указывают на неизбежное таяние ледников.

Надледниковые озера - "пруды" с талой водой, возникающие, когда теплый летний воздух прогревает поверхность ледников, уже давно зафиксированы на территории Гренландии.

Такие озера считаются признаком как глобального потепления, так и неизбежного разрушения ледниковых щитов: вода проникает вглубь ледника и "смазывает" его основание, что в дальнейшем приводит к трещинам.

Данный процесс считается одной из причин ускоряющегося таяния гренландских ледников: в 2011-2014 годах они потеряли почти триллион тонн воды.

Теперь оказалось, что надледниковые озера появились на Южном полюсе, покрыв поверхность щита, который раньше славился своей стабильностью.

Выяснилось, что в 2000-2013 годах на леднике Лангховде возникло почти восемь тысяч озер. Этот процесс непосредственно связан с глобальным потеплением: больше всего водоемов появилось во время аномально теплого лета 2012-2013 годов.

Надледниковые озера в Антарктиде вызывают опасения ученых потому, что на Южном полюсе находится гораздо больше льда, чем в Гренландии. Если его таяние ускорится, уровень моря на всей планете может начать расти очень быстро, с катастрофическими последствиями для человечества.

Пирамиды

В 2013 году СМИ сообщали, что в Антарктиде группа ученых нашла три пирамиды, которые по внешнему виду похожи на египетские. Это якобы позволяет говорить, что 50 миллионов лет назад, когда на этом континенте было тепло и рoсли пальмы, существовала древняя цивилизация, которая их построила.

Второй виток этого "открытия" был в 2016 году. Многие видные издание, сркди них и украинские, вновь о нем написали.

В действительности эти пирамиды - это несколько ракурсов одной горы самого высокого хребта Антарктиды под названием Винсон, которая, впрочем, дейсвительно похожа на пирамиду.

Горы такой формы явление редкое, но не уникальное явление. Его можно встретить в разных уголках Земли. Оно обусловлено минералогическим составом породы. Разные породы в процессе выветривания приобретают разную форму.