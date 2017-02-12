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Марюс Лауринявичус: Через 4-5 лет Россия начнет новую войну

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  • 12.02.2017, 15:58
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Марюс Лауринавичюс

Чего на самом деле добивается Путин в Восточной Европе.

Аналитик Гудзоновского Института в Вашингтоне Марюс Лауринявичусв интервью "Апострофу" рассказал о том, почему первой жертвой России в Европе стала Литва, чего на самом деле добивается Путин, почему Украине стоит тянуть время, и грозит ли опасность балтийским странам.

- Как в Литве восприняли избрание Дональда Трампа президентом США, который известен своими высказываниями о необходимости налаживания отношений с Путиным?

- Однозначного мнения на этот счет нет. Есть люди, которые очень обеспокоены этим фактом, а есть те, кто говорит, что надо подождать и увидеть, что Трамп будет делать дальше. Некоторые заявляют, что вообще ничего не изменится. Само же литовское общество по-разному к этому относится.

-Насколько изменится внешнеполитический курс США? Не станет ли политика, так сказать, налаживания отношений еще одним примером провала в этой сфере, как это было с политикой "перезагрузки" при Обаме?

- Я думаю, что это станет огромной ошибкой, и не только в отношении балтийских стран или Украины, а больше - для США и, конечно же, для ЕС. Я всегда говорю, что Россия, то есть, говоря точнее, криминальный мафиозный клептократических режим, который ею управляет, представляет угрозу для всего западного мира. Поэтому с этим режимом нельзя искать общий язык, также как и с мафией. Основу этого режима составляет КГБ, а в них всегда был только один враг - США. Поэтому здесь нельзя выделять определенные государства, это угроза для всей западной цивилизации. Эти люди сделают все для того, чтобы сначала ослабить, а затем и победить западный мир.

- Что вы понимаете под словосочетанием "победить Западный мир"? Как это будет реализовываться?

- В реальности кремлевский режим уже продемонстрировал свои методы работы. Их краткосрочная цель - уничтожить основные устои, на которых держится европейская цивилизация, то есть институционально - ЕС и НАТО. В последний период Москва активно этим занимается. И надо признать, что их деятельность пока достаточно успешна.

- Уверен, что не надо лишний раз напоминать, что Россия ведет гибридную войну не только против Украины, но и против всего Запада. Как это проявляется в Литве?

- Здесь надо использовать другую терминологию. Когда речь идет о России, то нельзя применять термины, используемые в западной науке. Нынешний режим России не видит никакой разницы между войной и миром. И это нужно четко понимать. Все то, что Кремль сейчас осуществляет, называется гибридной войной. Это просто маленькие детали тотальной войны, которая ведется против Запада.

Цель проста и очевидна - уничтожить европейские ценности, не дать им распространяться. Это можно назвать випонизацией (weaponization) клептократии.

Здесь надо внести ясность, чем же отличается коррупция от клептократии. Первое явление существует везде в том или ином виде, но пока оно не превращается в клептократию, государство пытается бороться с ним. А когда устройство становится клептократическим, то коррупция становится уже необходимым элементом существования такого государства. В России коррупция достигла того уровня, который используется как механизм контроля над элитой страны и обществом.

Почему я об этом говорю? Потому что Литва стала первым государством в Европе, где это оружие было использовано. Президент страны Роландас Паксас был отстранен от выполнения обязанностей через объявление ему импичмента. Его ближайшее окружение мало связи не просто с разными "темными" структурами из России, а откровенно с мафиозными. Вот таким образом должен был состояться захват власти в Литве. Это был первый раз, когда россияне использовали такой вариант взятия под контроль страны, именно в Литве.

Нынешний российский режим тоже постоянно применяет эти инструменты. Так было и с Украиной, все из-за той же повальной коррупции. Все масштабные схемы так или иначе ведут именно в Россию. И об этом аспекте гибридной войны мало говорится. В Литве также используются элементы информационной войны.

Я еще хотел бы подчеркнуть, что лично не верю, что когда российские руководители задумают то против балтийских стран, то это будет их классическая гибридная тактика, которая только затем превратится в полномасштабную войну, как это было в Украине. В этом контексте, я говорил об этом еще со времен аннексии Крыма, если Россия решится на какие-то противоправные действия против стран Балтии, то им грозит полноценная конвенционная война.

При этом, я замечу, что гибридные элементы такой войны, Россия уже опробовала в Таллине относительно переноса памятника Бронзовому Солдату. Сначала местные власти не знали, что делать с этим, но все-таки справились с проблемой, не в последнюю очередь, благодаря поддержке общества. И это показало россиянам, что гибридные методы не сработают в балтийских странах. Поэтому им остается только открытая агрессия.

- Сейчас много говорится о том, что с приходом Трампа, неопределенностью в Европе, Москва может попытаться проверить НАТО на дееспособность то образом, особенно на готовность соблюдать 5-ю статью Устава Организации. Насколько это реально?

- Говоря о нынешнем режиме в России, мы не можем исключать ничего. Все может произойти. Поэтому эти люди могут запросто начать провокации. Мои суждения заключаются в том, что в ближайшие четыре года мы увидим некоторое затишье. Кремлевский режим будет делать вид, что не намерен прибегать к агрессивным действиям. На самом деле, они будут просто ждать, пока сменится власть в Германии и Франции.

Кроме того, надо помнить, что военная реформа в РФ заканчивается в начале 20-х годов, поэтому они максимально полезно используют это время для подготовки.

Они будут замыливать глаза показным сотрудничеством. Но все же, я думаю, что это все равно закончится новой войной. Но не сейчас, а через 4-5 лет, когда они соберутся с силами.

- Недавно посол Германии заявил, что Украине нужно проводить выборы на временно оккупированных территориях, несмотря присутствие там российских войск, и уже потом переходить к выполнению других пунктов Минских договоренностей. Что Украине нужно делать, а чего делать категорически нельзя?

- Все зависит от ситуации внутри Украины. Это же понятно, что Донбасс как таковой России не нужен. Их стратегия заключается в том, чтобы заставить Украину вернуться в фарватер их внешней политики. Им для этого нужно иметь просто покорную власть. Они и будут терпеливо ждать этого момента. Это называется стратегическое терпение. Москва хочет, чтобы за Донбасс платила Украина, а они контролировали его, и через предоставленный ему особый статус влиять на внешнюю политику Киева. Они не хотят, чтобы Украина стала европейской страной. Я даже не говорю о членстве в ЕС, это все технические детали. Но когда Украина станет успешной, то это будет пример для рядовых россиян, что у их страны может быть другой путь, отличный от нынешнего.

Украине нужно быть сильным государством, чтобы не позволить навязать Донбасс на их условиях. Я бы на месте украинских властей затягивал время, и при любых условиях не выполнял Минские договоренности по версии Кремля и твердо стоял на своей трактовке.

Силой вернуть Донбасс и Крым будет чрезвычайно трудно и проблематично. Если Украина хочет вернуть эти территории, то должна стать процветающим государством, и люди, которые находятся на той территории сами захотят вернуться. Это долгий путь, но другого выхода я не вижу. Военный путь решения этой проблемы исключен. Поддержка Украины на Западе уменьшается, все уже устали от Украины. Поэтому, к сожалению, давление на Россию будет уменьшаться. Здесь есть выход - сконцентрироваться на решении собственных внутренних проблем. Конечно, это все не так быстро, к тому же существуют высокие ожидания от народа и Запада, но я настроен оптимистично, все в Украине получится.


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