Кто вернул Домрачеву в биатлон 3 12.02.2017, 16:27

Пять месяцев назад Дарья Домрачева родила дочку, а сегодня добралась до подиума чемпионата мира – с 27 места на старте.

В последний раз она заезжала в призы Кубка мира почти два года назад – в марте 2015-го.

Что окружало самое долгожданное возвращение сезона

Из биатлона Дарья Домрачева ушла через год после триумфальной Олимпиады – взять паузу заставил загадочный мононуклеоз (болезнь, которая до этого скосила Мартена Фуркада). Дарья тогда обещала – «отдохну сезон и вернусь».

Не получилось.

В апреле 2016-го стало известно о ее беременности – на специальной пресс-конференции в отношениях с Дарьей признался Уле Эйнар Бьорндален. А 1 октября в их семье родилась дочь Ксения.

В конце октября Домрачева встала на лыжи – с твердым желанием вернуться в январе. В последние месяцы она готовилась так тщательно, словно собиралась не на лыжную трассу, а в космический полет.

Кто же возвращал миру лучшую биатлонистку?

Супертренер из Норвегии

Норвежец Рогер Груббен стал личным тренером Бьорндалена 15 лет назад. Теперь он помогает и его супруге.

«Я очень уважаю его как тренера и знаю, что у него богатый опыт в подготовке спортсменок после родов», – знаменитая супруга норвежца Линда Тьорхом после родов не выступала, поэтому Домрачева имеет в виду Лив-Грете Шельбрей-Пуаре (четыре золота на ЧМ через год после родов) и Анн-Кристин Флатланд (5 подиумов КМ после возвращения).

Обеих тогда консультировал Груббен. Который еще недавно рулил мужской сборной Норвегии, а теперь управляет юниорами.

«С Дарьей связаны только положительные ассоциации. Ясно, что нам есть, чему у нее поучиться. Мы рассматриваем это как взаимовыгодное сотрудничество. Она хочет самого лучшего для Уле Эйнара, и это в наших интересах», – предполагается, что норвежец превратится в личного консультанта Домрачевой как минимум до Игр в Пхенчхане.

Немецкий сервисмен Коукаловой

Перед сезоном белорусская федерация подписала Даниэля Мюллера – заметного немецкого специалиста по подготовке лыж. Ему не довелось работать со сборной Германии, зато повезло быть смазчиком Габриэлы Коукаловой. В сборной Чехии он заработал отличную репутацию, особенно после Игр в Сочи, где в призы заехал даже Ондржей Моравец.

«Последний период получился для Даниэля весьма успешным. Эффективность Коукаловой не в последнюю очередь связана и с его хорошей работой», – главный белорусский тренер Юрий Альберс доволен, что теперь Мюллер будет готовить лыжи Домрачевой.

«Разумеется, перспектива готовить лыжи для Домрачевой — это мотивация, но не единственная. Я знаю ее с 2006 года, когда она только-только готовилась начинать выступать среди взрослых. Чтобы отношения сервисменов и элитных спортсменов были подлинно профессиональными и уважительными, нам надо всего лишь соответствовать их уровню. Если так и есть, то нет никакой нужды славословить и пресмыкаться. У меня иммунитет на прессинг чужой славы, и считаю, что это замечательно», – для Мюллера возвращение Домрачевой тоже вызов.

Тренировки в Шушене

Дарья начала полноценно тренироваться В Раубичах почти сразу после рождения дочери, но в ноябре вся семья перебралась в снежный норвежский Шушен. Вместе с ними туда отправилась вся белорусская сборная и семейный супертрейлер, тоже побывавший осенью в Минске.

«Дарья в Шушене чувствует себя вполне комфортно. Работает с удовольствием, у нее все получается. Разумеется, пока контрольных стартов она не делала, но то, что я видел при работе на огневых рубежах – меня радовало», – пока Альберс с командой путешествовали по этапам Кубка мира, Дарья совмещала праздники и работу в Норвегии.

Лучшие спарринг-партнеры

В рождественские каникулы Домрачева тренировалась в отличной компании – пока супруг восстанавливался после декабря, рядом старательно искал форму после болезни Тарьей Бо.

«Дарья тоже тренируется здесь, в Шушене. Я постоянно встречаюсь с ней на лыжне. Кажется, она находится в хорошей форме. Она собирается вернуться на вершину, я в этом уверен на 100 процентов. Она более мотивирована, чем был бы мотивирован я, если бы только что родил ребенка», – неделю назад старший Бо еще не знал, что вернется на Кубок мира позже Домрачевой.

Китайский массажист

Вместе с Домрачевой в Норвегии трудился китайский мастер нетрадиционного массажа Ли Руй – он почти 20 лет в белорусском спорте и работал не только с биатлонистами. Дарье китаец помогал еще на Олимпиаде в Сочи – тогда ее тревожила спина. Отказаться от китайского массажа не смог даже Бьорндален, ненадолго приехавший в Раубичи к супруге.

«Доктора, использующие китайскую медицину, просто по-другому думают. У нас все основано на так называемых меридианах — каналах, связывающих различные участки тела. По ним идет жизненная энергия. Например, если спортсмен потянул сухожилие — надо лечить печень. Потому что они взаимосвязаны. Если серьезно заболела печень — нужно трогать определенные точки, чтобы выздороветь. Это целая наука», – часть своих секретов Ли раскрыл в интервью белорусскому «Прессболу».

...и личный биохимик

Какое-то время с Домрачевой в Шушене оставалась и врач-биохимик белорусской сборной Ирина Рыбина – ее сопровождение на заключительном этапе подготовки Дарье было важнее, чем всей остальной команде.

«У меня два основных направления работы. Это биохимический контроль, то есть научное сопровождение тренировочного процесса, и диетология – правильное питание», – Рыбина разработала для Домрачевой специальное меню и следила за динамикой ее подготовки с помощью биохимических тестов.

«Не буду хвалить Дарью, а тем более пророчить. Она чувствует себя хорошо, но мы не можем ждать чудес. Она будет идти шаг за шагом. Результаты тестирования, которое она прошла недавно, вправе настроить на позитивный лад», – старший белорусский тренер Федор Свобода месяц назад был дальновидно оптимистичен.

Трейлер от Бьорндалена

«Перед Рождеством и Новым годом у Дарьи будет первоочередное право на трейлер. Ей нужно самым лучшим образом тренироваться и готовиться к сезону. Для своего возвращения она будет использовать его больше, чем я. Для меня важно, чтобы она вернулась на тот уровень, на котором была раньше. Не важно, потребуется на это месяц или год», – Уле-Эйнар ради любимой супруги был готов на любые жертвы.

20-тонный супердом на колесах (Бьорндален купил его три года назад) с тренажерным залом, беговыми дорожками, кухней, спальней и ванной с недавних пор украшает огромное фото Домрачевой. Бьорндален, как и обещал, в праздники почти не мешал Дарье наводить последние штрихи перед таким долгожданным возвращением.

Возвращение

Вернувшись на Кубок мира в январе, Домрачева с каждым стартом только набирала скорость. Вначале сильно «гуляла» стрельба – именно промахи мешали попасть главной белорусской биатлонистке в топ-10: лучший результат – 13 место. Сегодня – впервые с 2011 года – Домрачева прошла чисто гонку из четырех рубежей. Так получился фантастический прорыв: с 27-го места – к серебру.

Бонус

Перед Новым годом Домрачева открыла интернет-магазин одежды и сувениров, над проектом которого работала с лета.

«Мне всегда нравилось что-то придумывать и развивать креативные идеи. Родители-архитекторы с детства привили любовь к творчеству, мне интересна и близка тема дизайна. Мне было важно создать что-то такое, что смогло бы дополнительно мотивировать людей на занятия спортом, на маленькие рекорды. Очень надеюсь, что, надев майку с моим изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку», – вся продукция из коллекции Домрачевой произведена в Беларуси, а моделями для съемок стали простые болельщики Дарьи.

Алексей Авдохин, Sports.ru