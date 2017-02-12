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В аэропорту Гамбурга 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества

  • 12.02.2017, 16:26
  • 5,032
Фото: YouRoute

Аэропорт закрыт из-за утечки неизвестного вещества.

Об этом сообщает газета Bild в воскресенье, 12 февраля. По информации издания, в результате инцидента пострадали более 50 человек.

Утечка, по предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. Специалисты выясняют природу вещества.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Приостановленное воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.


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