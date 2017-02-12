Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии 12.02.2017, 16:34

Франк-Вальтер Штайнмайер

Экс-глава МИД был единым кандидатом от блока ХДС/ХСС и СДПГ и набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре.

Новым, 12-м по счету президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, передает DW.

В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов.

Как и предполагалось, Штайнмайер - единый кандидат от «большой коалиции» в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - одержал победу уже в первом туре.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании.

На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

У других кандидатов на пост президента Германии просто не было шансов. В итоге исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге, выдвинутый Левой партией, набрал 128 голосов, популярный юрист, актер и телеведущий Александр Хольд, выдвинутый партией "Свободные избиратели" – 25 голосов, вице-председатель "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер - 42 голоса, выдвиженец "пиратов" Энгельберт Зоннеборн - 10.

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он - выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шрёдера.

Штайнмайер руководил бюро Шрёдера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем федерального правительства, а позднее руководил ведомством федерального канцлера.

С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.