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Протестующие окружили Исаакиевский собор

  • 12.02.2017, 17:14
Фото: fontanka.ru

До этого вокруг собора провели крестный ход.

В Санкт-Петербурге протестующие встали вокруг Исаакиевского собора. В акции протеста против передачи собора под управление РПЦ участвуют около полутора тысяч человек, сообщает «Фонтанка».

Протестующие требуют отставки губернатора города Георгия Полтавченко и скандируют «Музей, музей, Петербург, Петербург!». Они также водили хоровод.

Утром 12 февраля вокруг Исаакиевского собора провели крестный ход. В нем участвовали от пятисот (оценка «Фонтанки») до шести тысяч (оценка епархии) человек. Шествие возглавляли ключарь собора, протоиерей Алексий Исаев и депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее собирался устроить 10-тысячный крестный ход, но не получил на это благословения.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать собор под управление РПЦ. В городе уже несколько раз устраивали протесты против этого.


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