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Белорусские теннисистки впервые в истории вышли в полуфинал Мировой группы

  • 12.02.2017, 17:23
АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ
ФОТО: TENNIS.BY

Команда Беларуси досрочно обыграла Голландию и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Федерации.

Четвертьфинальное противостояние теннисисток проходило 11−12 февраля на хардовом покрытии «Чижовка-Арены» в Минске, передает tut.by.

Победный балл сборной Беларуси принесла 18-летняя Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA), которая 12 февраля во второй встрече второго соревновательного дня взяла верх над Михаэллой Крайчек (№ 253) — 7:6 (7:5), 6:4. Поединок продлился 1 час 37 минут.

В восьмом гейме напряженнейшего и эмоционального первого сета Арине Соболенко удался обратный брейк, а позже она перевела игру с Михаэллой Крайчек в дополнительное время, и там сумела-таки дожать оппонентку.

Два брейка Соболенко во второй партии Крайчек свела на нет, однако в третий раз этот трюк сопернице не удался — 6:4 в сете и победа во всем матче!

Беларусь — Голландия — 3:1

Александра Саснович — Михаэлла Крайчек — 4:6, 6:3, 6:2.

Арина Соболенко — Кики Бертенс — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Александра Саснович — Кики Бертенс — 6:3, 6:4.

Арина Соболенко — Михаэлла Крайчек — 7:6 (7:5), 6:4.

Таким образом, вне зависимости от результата парной встречи белоруски завоевали путевку в полуфинал Кубка Федерации. Это наивысшее достижение команды за всю историю выступления в этом турнире.

22−23 апреля в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации соперницами сборной Беларуси станет победитель матча Швейцария — Франция.

На парную же встречу матча на «Чижовка-Арене» заявлены белоруски Ольга Говорцова (№ 203 парного рейтинга WTA) и Вера Лапко (№ 239) против голландок Синди Берхер (№ 171) и Аранча Рус (№ 189).

Открывала же программу второго соревновательного дня встреча первых ракеток команд.

Белоруска Александра Саснович (№ 128 в рейтинге WTA) взяла верх над лидером сборной Голландии Кики Бертенс (№ 24) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Поединок, за которым с трибун наблюдал Александр Лукашенко в компании главного тренера хоккейной минской «Юности» Михаила Захарова, начался с брейка для белоруски. Его удалось заполучить благодаря ошибкам голландки — два промаха по длине и два удара в сетку. Третий гейм первого сета завершился красивым резаным ударом Саснович в хавкорт. Это позволило ей вести в счете с двумя очками, завоеванными на приеме — 3:0. После серии брейков в седьмом гейме Бертенс впервые во встрече смогла справиться с подачей. В следующий раз повторить трюк не удалось. Партия осталась за белоруской — 6:3, и завершилась, кстати, двойной ошибкой со стороны Кики.

Во втором сете Бертенс выиграла два гейма на подаче, чего оказалось недостаточно для того, чтобы бороться с Саснович. Поединок мог завершиться в девятом гейме, однако розыгрыш в пользу Саши не засчитали из-за лопнувшего мяча, а затем она допустила несколько ошибок. Но в итоге собралась и довела игру до победы.

Саснович: Просила парней подготовить меня к Бертенс

— У меня было очень много эмоций. Хороший матч вышел. Я была сильнее. Недооценка со стороны Кики? Не знаю, об этом нужно спросить ее. С тренерами обсудили, что может принести пользу в поединке с Бертенс, и старались использовать ее слабые места. Действовала в своей манере, предпочитала длинные розыгрыши, чтобы сбить дыхание сопернице. А еще она очень мощно подавала. Чтобы справиться с этим, попросила парней в команде на тренировке подавать мне, лучше подготовить меня.

Иногда я слишком много думаю. Часто у меня появляется несколько вариантов решений. Возможно, будь у меня одно решение по ситуации, было бы лучше. Это мне мешает.

Проще ли дался второй поединок по сравнению с дебютным? Стишок вчера уже рассказала, поэтому на вторую встречу было уже легче выходить, — сказала Александра Саснович на пресс-конференции.

Бертенс: Сегодня Александра была лучше

— Я не играла хорошо сегодня. Это все. Да, обычно неплохо справляюсь с длинными розыгрышами, однако сегодня Александра была лучше в этом компоненте. Надеялась, что победа во вчерашнем поединке придаст мне уверенности сегодня. Что я буду чувствовать мячи. Этого не произошло, — сказала Кики Бертенс.

Напомним, что в субботу, 11 февраля, Александра Саснович (№ 128) взяла верх над Михаэллой Крайчек (№ 253) — 4:6, 6:3, 6:2, а Арина Соболенко (№ 142) едва не сотворила сенсацию во встрече с голландкой Кики Бертенс (№ 24), но в итоге уступила в трех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Это матч четвертьфинальной стадии Мировой группы. Его победитель выйдет в полуфинал, а проигравший будет сражаться за сохранение прописки в топ-дивизионе с одной из четырех лучших команд 2-й Мировой группы.

Беларусь и Голландия ранее трижды соперничали в Кубке Федерации, и всякий раз белоруски терпели поражения — в 1994, 1999 и 2014 годах.


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