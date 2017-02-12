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Ангела Меркель: Штайнмайер будет выдающимся президентом Германии

  • 12.02.2017, 17:30

Канцлер Германии выразила поддержку экс-главе МИД ФРГ в связи с избранием на пост президента страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена в том, что Франк-Вальтер Штайнмайер будет достойным президентом страны. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD.

«Мы много работали вместе, в самые сложные времена он всегда мог находить пути и решения. Эти качества ему помогут и при решении внутриполитических вопросов», - отметил она. «Это хороший день для ФРГ», - добавила Меркель.

«Я уверена, что он будет выдающимся президентом нашей страны», - сказала глава правительства, выразив убеждение, что Штайнмайера поддерживают «не только большинство членов Федерального собрания, но и широкие слои населения Германии». «Штайнмайер будет президентом в сложные времена, и я убеждена, что он хорошо справится со своими функциями», - подчеркнула Меркель.

Ранее Федеральное собрание Германии - орган, специально созываемый для избрания главы государства - поддержал кандидатуру Штайнмайера на пост президента.


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