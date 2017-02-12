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В Красном костеле открылась выставка, посвященная Франциску Скорине

  • 12.02.2017, 17:38

Выставка приурочена к 500-летию издания Библии Франциска Скорины.

«Город Франциска Скорины глазами художников» - выставка под таким названием открылась в воскресенье в минском Красном костеле. Выставка приурочена к 500-летию издания Библии Франциска Скорины и открылась накануне 14 февраля - дня святых Кирилла и Мефодия - покровителей Европы, сообщает Catholic.by.

Экспозицию выставки составили работы участников художественных пленэров имени Яна Хруцкого, проходивших в 2015 и 2016 годах в Полоцке при греко-католическом храме святой Параскевы Полоцкой.

«Над духовным подвигом Франциска Скорины и духовными сокровищами его города - Полоцка, рассуждали в пределах пленэров в 2015 и 2016 годах художники, которые гостили в Полоцкой греко-католической парафии. В этом году плоды тех пленэров предложены для духовного осмысления жителям Минска», - говорит Александр Шевцов, настоятель греко-католического прихода в Полоцке.

«Как известно, Ян Хруцкий был сыном греко-католического священника. Поэтому духовное наследие Франциска Скорины нам особенно близко», - добавил отец Александр.


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