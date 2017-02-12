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Последние конвульсии Совка

  • Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»
  • 12.02.2017, 17:45

Когда в РФ пытаются говорить о демократии и правовом государстве, напрашивается вопрос, каким образом эти явления могут появиться в имперском образовании?

Беда российских народов заключается в том, что СССР не был разрушен, он только уменьшился в своих границах, а сам механизм государственного устройства был перенесен на новые структуры государственной власти, сохраняя за собой прежние функции.

Многим простым обывателям неинтересны и непонятны эти хитросплетения дележа и перемещения постсоветской номенклатуры в новые кабинеты государственной власти, но всем политикам и общественным деятелям очень хорошо известно, что происходит в России и какие политические процессы пытается активизировать Кремль. Предстоящие выборы президента действительно очень важны и судьбоносны для России, потому что на кону оказалась не только выборная должность, но и территориальная целостность оставшейся империи. Эта ситуация в точности похожа на игру в казино, когда игрок, поставивший все свои деньги, может в одночасье стать сказочно богатым, а может и оказаться полным банкротом.

СССР, конечно, уменьшился не по экономическим причинам и тем более не от цены на нефть. Все намного проще и понятней, как только на территории СССР стала доступна новая идеология и показатели западного уровня жизни, то в этот же момент коммунизм и социализм был отвергнут населением раз и навсегда. Новая модель демократического правового государства требовала построения новых органов власти на иных фундаментальных принципах построения жизни. Для России это означало предоставление всем народам права на самоопределение и затем референдный процесс каждого региона по дальнейшему своему международному статусу. Но, к великому сожалению, имперский фантом взял верх, и Россия не только не пошла в сторону прогресса и развития, а вообще свернула на дорогу регресса и реинкарнации религиозного влияния.

На этом фоне смешно и забавно выглядят Навальный, Ходорковский, Явлинский, Касьянов и прочие псевдодемократы, которые активно включаются в процесс легитимации кремлевской доктрины по созданию нового типа гибридного государства, у которого демократическая обертка и имперская начинка. Это лубянское политическое ноу-хау неэффективно и не предназначено для современной жизни, тем более с приходом интернета все больше становится доступно в информационном поле во всех подробностях вся мерзость и двуличие политиков и общественных деятелей, участвующих в политической тусовке путинского режима.

Век закрытых тираний и деспотических режимов подходит к концу, и попытки Кремля и Лубянки получить прежний статус-кво — это всего лишь последние конвульсии дьявольского эксперимента Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые вогнали полмира в летаргический сон, остановив прогресс и развитие во многих регионах земного шара.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»


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