Светлана Алексиевич: Моя следующая книга будет о любви 12.02.2017, 18:00

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Автограф-сессия лауреата Нобелевской премии вызвала ажиотаж среди поклонников на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске.

Лауреат Нобелевской премии по литературе-2015 Светлана Алексиевич в субботу, 11 февраля, посетила скромный стенд издательства «Время» на XXIV Международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ММКВЯ-2017). Ее появление, никак специально не анонсированное и не включенное в программу мероприятия, вызвало огромный ажиотаж среди посетителей. Нескончаемый поток почитателей творчества Алексиевич в течение более четырех часов осаждал писательницу, передает «Интерфакс».

Автор «Чернобыльской молитвы», «Времени секонд-хэнд», «У войны не женское лицо» и других бестселлеров очень старалась уделить время всем. Но даже спустя три часа очередь из желающих получить автограф Светланы Алексиевич не уменьшилась. Она извивалась вдоль проходов, перекрывала более десятка других стендов, что вызывало возмущение сначала терпеливых, а позже весьма недовольных соседей «Времени» по выставке.

Разрешить возникшее замешательство неожиданно вызвались представители стенда Германии, уступившие на час свое место белорусской писательнице. Кажется, все книги Светланы Алексиевич на выставке в этот день были раскуплены. Сначала - издательства «Время», где они стоили Br13 и Br15, а потом на белорусских стендах, где цена на такие же книги была более чем в два раза дороже.

«Мы каждый год приглашаем Светлану Алексиевич на свой стенд, когда участвуем в выставках, ведь мы с ней сотрудничаем уже 10 лет», - признались представители российского издательства, выразив сожаление, что лучшего, чем несколько квадратных метров, арендованных в большом выставочном павильоне, они не могут предложить Нобелевскому лауреату.

«Я очень люблю своих читателей и очень сожалею, что администрация выставки не смогла ничего сделать, чтобы провести такую встречу в каком-нибудь большом зале, где можно было бы запланировать больше времени для общения с читателями», - пожалуй, это единственное сожаление, сорвавшееся за 4 часа с уст писательницы.

Что касается самой Светланы Алексиевич, то больше она ни на что не жаловалась. Более того, за все четыре часа не отвлеклась от поклонников ни на минуту. Разве что на глоток чая, чашку с которым ей заботливо поставили на стол. Но чашка так и осталась недопитой. Не хотелось терять драгоценные минуты… Светлана Александровна не ограничивалась простым росчерком пера, а старалась каждому написать индивидуальное пожелание. Терпеливо она подписывала и целые стопки книг, с которыми к ней подходили ждавшие в очереди читатели. Лишь в самом конце, спустя 3 часа, когда она поняла, что порадовать всех не удастся, а очередь желающих получить автограф не рассасывается в недрах книжной выставки, она позволила себе делать краткие подписи. Чтобы больше успеть…

«Моя следующая книга будет о любви, – рассказала журналистам по окончании афтограф-сессии Светлана Алексиевич. – Это будут рассказы мужчин и женщин. Так что если у кого-то есть истории о любви, которые они хотели бы рассказать, я буду рада».

Отвечая на вопрос, что она пожелала бы своим читателям и вообще всем белорусам, писательница сказала только два слова: «Мужества и идеализма». «Я всегда их желаю», - призналась она.

Светлана Алексиевич написала не так много книг, но все они производят очень сильное впечатление – «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». Особую проникновенность произведений Светланы Алексиевич оценили и во всем мире, а в 2015 году ей присуждена Нобелевская премия в области литературы «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества».

XXIV Международная книжная выставка-ярмарка в Минске завершится в воскресенье, 12 февраля.