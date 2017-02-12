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Фотофакт: Американские солдаты потроллили Путина в Эстонии

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  • 12.02.2017, 18:07
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Солдаты Армии США, прибывшие в Эстонию, сделали групповое фото в 100 метрах от российской границы.

Солдаты Армии США сделали групповое фото в 100 метрах от российской границы, проходящей по реке Нарва в одноименном эстонском городе. На другой ее стороне находится пограничный российский город Ивангород. Фотография, заставившая нервничать российских патриотов, была опубликована в сервисе микроблогов «Твиттер», передает «Радыё Рацыя».

Определить место съемки оказалось совсем несложно, поскольку за спинами американских солдат находится узнаваемая достопримечательность - Ивангородская крепость. Именно такой вид на нее открывается с эстонского берега реки Нарва.

Сам Ивангород основан лично московским князем Иваном III Васильевичем в 1492 году - в самый разгар Ливонской войны - и назван в его честь. Теперь город входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области и считается пограничной зоной, въезд в которую возможен лишь по специальным пропускам либо с местной пропиской.

Фотография американских военнослужащих на его фоне уже вызвала волну негодования в российском сегменте социальных сетей. Жители РФ назвали данное фото вызывающим, провокационным, а некоторые и вовсе расценили как намек на открытую угрозу.

Напомним, что американские военные, размещенные на территории Эстонии, уже не впервые «троллят» россиян через близкую границу. Так, ровно два года назад, в феврале 2015-го армия США провела большой парад боевой техники в городе Нарва - это примерно в 300 метрах от российской территории. Аналитики полагают, что такими способами американское военное командование дает понять российским коллегам, что с агрессией в государства Балтии, уже входящие в НАТО, им лучше не соваться.


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