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Фуркад выиграл первое золото ЧМ-2017 по биатлону, Бьорндален - на подиуме

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  • 12.02.2017, 18:11
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Мартен Фуркад

Французский биатлонист выиграл первое золото на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.

Мартен Фуркад сделал 1 (0+0+0+1) промах в гонке преследования и переместился с третьей стартовой позиции на первую. Вторым вновь стал Йоханнес Бо (1+1+1+0). На третье место поднялся еще один норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (0+0+0+1), передает tut.by.

Единственный белорус Сергей Бочарников поднялся с 45-го места на 40-е, сделав 3 (0+1+1+1) промаха.

Следующей стартом у мужчин станет индивидуальная гонка на 20 километров в четверг.

Медальный зачет после пяти гонок:

1. Германия — 3 золота, 1 серебро, 0 бронзы.

2. Франция — 1, 1, 2.

3. Чехия — 1, 0, 1.

4. Норвегия — 0, 2, 1.

5. Беларусь — 0, 1, 0.

6. Россия — 0, 0, 1.


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