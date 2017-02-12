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Места эмигрантов в Литве заняли белорусы и украинцы

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  • 12.02.2017, 18:51
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Работников особенно не хватает в компаниях, занимающихся грузовыми перевозками.

Работники из-за рубежа в литовских компаниях уже никого не удивляют, пишет delfi.lt со ссылкой на издание Rinkos aikšte.

С ростом эмиграции все больше ощущается недостаток в квалифицированных и мотивированных на обучение работников. Уже многие компании из Кедайняй ищут специалистов на Востоке, а в одной из них большинство составляют иностранцы.

Не хватает даже слесарей

Принятие на работу иностранцев за последние пять лет стало гораздо более частым явлением. В прошлом году число поданных заявлений по сравнению с 2015 годом выросло почти в два раза.

«На Каунасской территориальной бирже труда Кедайняйский отдел в 2016 году в связи с разрешением на работу от пяти компаний Кедайняйского района получил 175 заявлений», - информирует сотрудница Каунасской биржи труда Аудроне Каваляускене.

Заинтересованные в трудоустройстве иностранцев компании искали водителей грузовых машин, мясников, автослесарей, людей занимающихся разведением пушных зверей и иностранцев с профессией строителя.

Глава UAB Minkrita Рута Шкарнулене, занимающаяся разведением пушных зверей говорит, что в ее компании работает 7 человек, один из них - гражданин Украины.

«Работа нашей фирмы - специфическая. Найти сотрудников с высокой квалификацией, опытом очень сложно, поскольку в Литве таких специалистов не готовят ни в одном образовательном учреждении», - говорит она и добавляет, что сейчас у них работает разбирающийся в разведении животных специалист из Украины.

Грузовики водят иностранцы

Работников особенно не хватает в компаниях, занимающихся грузовыми перевозками. Поэтому на работу все больше принимают иностранцев. Например, в кедайняйской компании Transporto vystymo grupė более трети водителей - белорусы и украинцы.

«Всего в компании 260 водителей, из них 110 иностранцев. Предложение водителей на дальние рейсы в Литве становится все меньше. Много опытных водителей эмигрируют и работают за рубежом. Живущих в своем городе или стране водителей нам больше не хватает, поэтому мы вынуждены искать рабочую силу за рубежом», - говорит представитель компании.

Искал работников за рубежом и глава транспортной компании из Кедайняй Furitas.

«В компании 48 водителей, из них - 40 иностранцы, украинцы и белорусы. В нашей стране опытных водителей в последнее время найти сложно. Большинство эмигрируют и работают за рубежом. Поэтому большую часть работников компаний составляют иностранцы, однако это не мешает выполнять свою работу хорошо - я всем доволен», - уверяет глава компании.

Ремонтников ищут за рубежом

Глава самого большого автосервиса в Кедайняй Vikrema пока что в свою компанию иностранцев не устраивал, однако в связи со снижением предложения необходимых специалистов в Литве уже получил разрешение на трудоустройство иностранца. Ряды ремонтников пополнит выходец с востока.

«Компании нужен опытный работник - человек со специализацией автослесаря и специалиста по кузову автомобиля. Мы ищем специалиста в агентствах по трудоустройству и надеемся, что в феврале уже найдем подходящего человека», - сказал глава компании Vikrema Вилюс Лукша.

Процедура трудоустройства затягивается

Принять на работу иностранца непросто. С целью защиты рынка труда от приезжих, получающих не редко низкие зарплаты, приоритет при трудоустройстве предоставляется гражданам Литвы. Иностранца можно принять на работу только в тех случаях, когда специалиста необходимой квалификации не получается найти в Литве. А эта процедура может затянуться и до нескольких месяцев.

«Территориальная биржа труда при получении заявления о разрешении на работу для иностранца, в первую очередь, тщательно анализирует спрос и предложение. По получении разрешения, трудовой договор с иностранцем должен быть заключен в течение 2 месяцев. Если договор в установленный срок не будет заключен, разрешение на работу иностранцу аннулируется», - сказала представитель Биржи труда А.Каваляускене.


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