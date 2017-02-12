Белорусские фристайлисты завоевали 11 медалей на этапе Кубка Европы 2 12.02.2017, 19:14

Всего за три дня соревнований белорусские лыжные акробаты завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.

На этапе Кубка Европы в «Раубичах» белорусские фристайлисты завоевали 11 медалей, в том числе пять золотых, сообщает sportpanorama.by.

Заключительный день соревнований на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике в «Раубичах» очень напоминал открытый чемпионат Беларуси, на котором главные роли исполняли хозяева. Индивидуальные медали в этот раз разыгрывались по итогам единственной попытки, которая одновременно являлась квалификацией для командного турнира.

Белорусские фристайлисты Павел Дик, Артем Башлаков и Илья Горелик целиком оккупировали мужской пьедестал.

У девушек победу одержала также белоруска — Анна Евсеенко, вместе с которой в призовую тройку вошли украинка Александра Шнип и немка Эмма Вайс.

И в командном турнире белорусам не оказалось равных: золото досталось второй сборной, серебро — первой и бронза — гостям из Казахстана.

Всего за три дня соревнований белорусские лыжные акробаты завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.