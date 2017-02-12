На Алтае над озером Телецкое потерпел крушение вертолет 2 12.02.2017, 19:16

По предварительным данным, на борту вертолета, который выполнял экскурсионный полет, находились пять человек.

Вертолет Robinson, по предварительным данным, потерпел крушение в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро. На борту воздушного судна предположительно находились пять человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.