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На Алтае над озером Телецкое потерпел крушение вертолет

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  • 12.02.2017, 19:16

По предварительным данным, на борту вертолета, который выполнял экскурсионный полет, находились пять человек.

Вертолет Robinson, по предварительным данным, потерпел крушение в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро. На борту воздушного судна предположительно находились пять человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.


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