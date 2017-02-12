Ученые рассказали, как скрытые алгоритмы управляют миром 3 12.02.2017, 19:23

Сложные математические формулы проникают во все сферы человеческой жизни.

Ученые рассказали, как скрытые алгоритмы правят миром. Когда человек выбирает себе ту или иную вещь в интернете, решает, какой фильм посмотреть, его выбор на самом деле заранее определен алгоритмом, cообщает vladtime.ru.

Сложные математические формулы проникают во все сферы человеческой жизни: от лечения тяжелых заболеваний до выбора друзей в социальных сетях.

Экспериментальные алгоритмы используются для написания новостных статей из необработанных данных. Существуют алгоритмы, помогающие политикам находить своих избирателей.

Существование подобных автоматизированных систем и отсутствие прозрачности их работы все чаще вызывает беспокойство у обывателей. Судя по всему, использование данных алгоритмов в скором времени выйдет за пределы этики.

По словам главы научной команды, эти вычислительные системы, обладая предсказательной силой высокой точности, способны определить за человека все что угодно: характер, привычки, моральные установки, сексуальную ориентацию, политические убеждения.