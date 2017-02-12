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Явка на президентских выборах в Туркменистане составила больше 97%

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  • 12.02.2017, 20:06

В выборах приняли участие 3,140 865 миллиона человек.

В Туркменистане к моменту закрытия избирательных участков, к 19:00 по местному времени, явка на выборах президента составила 97,27% человек.

Об этом сообщает издание «Туркменистан: золотой век» со ссылкой на ЦИК.

В выборах приняли участие 3,140 865 млн человек. Больше всего избирателей проголосовали в Дашогузской области — 98,02%, в Ахалской области — 97,25%, в Марыйской области на выборы пришли 97,15% избирателей, а в Ашхабаде — 97,12%. В Балканской области явка составила 96,51%, Лебапской — 97,07%.

После закрытия избирательных участков ЦИК ведет подсчет голосов. Голосование началось в 7 утра по местному времени, было открыто 2548 избирательных участков на территории страны и 39 за рубежом.

В Туркменистане не определен порог для признания выборов состоявшимися. Так, на выборах 2012 года ЦИК Туркменистана объявил выборы президента состоявшимися, когда проголосовали 68,22% избирателей.


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