Не наш «депутат» 3 Артем Семенов, 6tv.by

12.02.2017, 20:27

Татьяна Марочкова

В Могилевской области, как и по всей стране, все больше нарастает общественный протест против «декрета о тунеядстве».

«Гражданам РБ гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает условия для полной занятости населения…», — из статьи 41 Конституции Республики Беларусь.

В Могилевской области, как и по всей стране, все больше нарастает общественный протест против «декрета о тунеядстве». В социальных сетях, на улицах, очередях в магазинах, в общественном транспорте бурлят гневные страсти. Активисты из числа оппозиции, многие примкнувшие к ним простые граждане успешно собирают подписи под петицией за отмену налога. Население охотно подписывается, потому что прекрасно понимает, — завтра «тунеядцем» в одночасье может стать любой.

Например, по Кричевскому району таких подписантов уже около 1000 человек. И это не случайно: по неофициальным данным, порядка 4000 кричевлян получили «письма счастья». А всего 10000 жителей Климовичского, Кричевского, Хотимского и Чериковского районов, входящих в Кричевский избирательный округ №83, где депутатом Палаты представителей Национального собрания РБ числится Татьяна Марочкова (на фото), согласно данных соответствующих служб райисполкомов, зачислены в «тунеядцы».

Напомним, что всего полтора года тому назад, вышеназванные районы указом Лукашенко №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» отнесены к депрессионным. Специальной программой утвержденной Могилевским областным советом «депутатов», там намечены меры по ускоренному созданию и развитию новых производств с открытием дополнительных рабочих мест. Но всё это, — только в головах и в грандиозных планах на бумаге от чиновников. На деле, ситуация только ухудшается. Например, в Кричевском районе за последние два года по разным причинам ликвидировано более 1500 рабочих мест.

В 2017 году эта тенденция вряд ли изменится. По крайней мере, на новом цементном заводе, где сегодня насчитывается около 650 человек, к концу 2017 года прогнозируется оставить 460 рабочих и ИТР. От обанкротившегося ОАО «Кричевгрузавто», скорее всего останутся одни пустые гаражи и старенький «Зил» на пьедестале. На 10-15%, по имеющейся неофициальной информации, будет сокращено количество работающих на Белорусском цементном заводе(БЦЗ) в Костюковичах. Такая же участь ждёт и работников Климовичского ЛВЗ. Это предприятие, по оценке независимых экспертов, по итогам работы за 2016 год находится на грани банкротства.

Декрет №3, с точки зрения здравого смысла и мирового опыта, можно назвать антинародным и циничным шагом власти. Проблема трудоустройства населения давно актуальна для Беларуси, как и для многих других стран. В силу реальных возможностей, каждая страна пытается решать ее по своему. В богатых странах, понимая, что развитие технологий создает избыток рабочих рук, вводят пособие по безработице, которые больше пресловутых 500 долларов, обещанных Лукашенко. Более бедные страны, — позволяют своим гражданам беспрепятственно выезжать на заработки в более богатые регионы. Власти этому только рады. Меньше своей головной боли, плюс большая часть заработанных на стороне денег возвращается на родину, вращаются в экономике и поддерживают ее на плаву.

И только в Беларуси, с ее «гениальным» вождем и не блещущими умом и гуманизмом законодателями, проблему занятости умудрились решать с помощью налога на «тунеядцев». И даже тогда, когда более чем понятно, что этот шаг вызвал только недовольство большинства населения, — с упорством «глухарей» во время весеннего тока, продолжать талдычить о его «необходимости и обоснованности».

К такому «глухариному току» в полной мере можно отнести материал Ю. Фартух под названием «Работа начинается с желания», появившийся в газете «Могилевские ведомости» от 07.02.2017. В нем «депутат» «палаты представителей» Т. Марочкова, председатель комитета по труду занятости и соцзащиты Могилевского облисполкома С. Тарасенко, замначальника налоговой инспекции по Могилевской области Н. Панков, первый зампред Могилевского горисполкома А. Потемкин, начальник управления соцзащиты Могилевского горисполкома М. Снытко обсуждали декрет «о тунеядстве», внесенные в него недавние изменения, позволяющие некоторым «тунеядцам» освобождаться от уплаты сбора. Не будем заострять внимание наших читателей на «умозаключения» так называемых «государевых людей». Они на госслужбе и подчиняются соответствующему Закону.

А вот депутат Т. Марочкова, имеет иной статус и должна действовать в рамках Конституции и статьи 24 Закона РБ «О статусе депутата палаты представителей». Принимать меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе и своих избирателей. Тем более, что это она обещала в своей предвыборной программе.

Но, судя по написанному в статье «МВ», Татьяне Борисовне глубоко «фиолетово» до прав, свобод и законных интересов простых граждан. «В любом случае положения Декрета не противоречат ни нормам Конституции Республики Беларусь, ни международным обязательствам государства. Более того, Декрет и принят в целях обеспечения конституционной обязанности граждан по их участию в финансированию государственных расходов», — цинично заявляет «депутат от народа». И как безусловный адепт власти, не блещущий IQ, подводит итоги разговора: «Время стремительно идет вперед, неся перемены… Но чтобы поддерживать и развивать эти перемены, необходимым условием, в том числе и людей, находящихся в разных жизненных ситуациях, безусловно, является их участие в этой жизни - т. е. занятость, а значит, работа каждого дееспособного гражданина».

Артем Семенов, 6tv.by