Видеофакт: «Вопли Видоплясова» представили еще одну песню по-белорусски 12.02.2017, 20:43

Фото: belsat.eu

11 февраля в столичном «PRIME HALL» выступила известная украинская группа «ВВ» с Олегом Скрипкой.

«Вопли Видоплясова» представили еще одну песню по-белорусски

Хит «Танцы» сейчас звучит на нашем языке, и это далеко не последние планы Олега Скрипки — он планирует продолжать сотрудничество с белорусской культурой.

Известная группа 11 февраля сыграла аншлаговый концерт, снялась в передаче «Belsat Music Live» и пообщалась с журналистами на пресс-конференции.

Песня «Танцы» зазвучала на нашем языке благодаря поэту Алесю Плотке. Первую белорусскоязычную песню «ВВ» – «Краіна Мрой» — перевел Андрей Хаданович. Ее на концерте группа исполнил вместе с детским фольклорным ансамблем «Сунічка» из Минска.

Олег Скрипка рассказал, что это была их инициатива творческого сотрудничества. Его друзья нашли коллектив, который откликнулся и выучил песню.

Лидер «Вопли Видоплясова» — настоящий посол украинской культуры в Беларуси и белорусской на Украине. Ежегодно он занимается организацией фестиваля «Країна Мрій», на котором регулярно выступают белорусские группы.

«Недавно мои белорусские друзья предложили такую идею. Есть перечень ближайших к украинскому языков. Безусловно, язык №1 — белорусский. После него, по-моему, словацкий, чешский, польский. Русский входит в десятку, но он где-то в конце. Интересно было бы организовать фестиваль музыки на языках, которые мы понимаем без переводчика и так его и назвать «Без переводчика», — рассказал Олег Скрипка.

Отвечая на вопрос, он оценил общий уровень репрезентации Беларуси на Украине на «недостаточно»:

«Ляпис» и «Брутто» сделали прорыв, безусловно. На Украине есть культ белорусских товаров. У нас продается белорусская косметика, молочные продукты, двери. Так и написано «Білоруські товари і харчі». Я недавно узнал, что украинские марки продаются под видом белорусских. Это и все».

У него есть белорусская вышитая рубашка, которую он купил в сувенирной лавке.

«Это одна из моих двух домашних вышиванок», — отметил Скрипка.

На «горячий и политический» вопрос о депортации Сергея Жадана Олег Скрипка и гитарист Евгений Рогачевский ответили в конце пресс-конференции.

«Это неприятная ситуация. Жадан очень много делает для белорусской культуры в Украине. Кто назвал его террористом — на воре и шапка горит», — отметил Олег Скрипка.