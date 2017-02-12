Линас Линкявичюс: Литва и дальше будет оказывать помощь Украине 1 12.02.2017, 20:59

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Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы рассказал о трехдневном визите в Украину.

Руководство и люди Украины говорят не только об искренней дружбе, но и о братских связях между двумя народами. Так свой трехдневный визит в Украину обобщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

9-11 февраля Линкявичюс встретился с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, первым заместителем Верховной Рады Ириной Геращенко, секретарем Совета национальной обороны и безопасности Александром Турчиновым, депутатами Рады Юлией Тимошенко и Надеждой Савченко, руководством Донецкой области и Авдеевки, передает delfi.lt.

Линкявичюс также провел встречу c литовским советником, бывшим министром экономики Украины Айварасом Абромавичюсом.

"В Украине мы постоянно чувствовали особенную благодарность в адрес Литвы. Здесь знаки нашей помощи видны чуть ли не каждый день. В ходе посещения Авдеевки мы встретили руководителя организации Blue-Yellow Йона Охмана, руководство литовской благотворительной организации Pagalbos sparnas, которые привезли очередную крупную посылку помощи. Мы встретили и литовских журналистов. Украинцы говорили о "крупном десанте" из Литвы в Авдеевке", - сказал Линкявичюс.

"Постоянный "десант" из Литвы у нас есть и в других регионах Украины: будь то военные инструкторы или советники высокого уровня, которых сейчас больше 10", - отметил он.

Глава МИД заверил руководство Украины, что Литва и дальше будет предоставлять различную помощь Украины в сферах проведения реформ и европейской интеграции.

"Проведение реформ - это вызов. А в военное время - это двойной вызов. Украина сделала большой прогресс на пути реформ. Сейчас важно продолжать реформы, особенно в антикоррупционной области", - говорил литовский министр в ходе встреч в Киеве.

Как руководство Украины, так и представители оппозиции благодарили Литву за постоянное внимание, помощь в проведении реформ и за визит министра в Авдеевку, как жест солидарности.