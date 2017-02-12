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Белорусский прыгун в высоту выиграл международный турнир в Праге

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  • 12.02.2017, 21:06
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Павел Селиверстов
Фото: bfla.eu

Павел Селиверстов выиграл международный турнир в Праге с третьим результатом сезона в мире.

В столице Чехии белорус преодолел планку в 2 м 32 см, что является для него лучшим достижением в карьере (рекорд Беларуси равняется 2 м 34 см, установлен в 1993 году), передает БелТА.

Также этот удачный прыжок является третьим результатом нового легкоатлетического сезона в закрытых помещениях в мире. Выше Павла Селиверстова в мировом рейтинге в зимнем сезоне пока расположились лишь Сильвестер Беднарек из Польши и канадец Дерек Друэн — оба по 2 м 33 см. Так удачно соперники белоруса выступили 8 февраля на другом турнире в Банска-Бистрице, где Селиверстов преодолел планку на отметке 2 м 31 см и занял третье место.

В Праге белорус начал выступление с отметки 2 м 21 см. Далее определенные сложности возникли у него с преодолением планки на высоте 2 м 30 см, которую он покорил лишь с третьего раза. Выход в сектор на 2 м 32 см он выполнил удачно уже с первой попытки. Павел Селиверстов штурмовал и планку на отметке 2 м 34 см, но добиться большего у него не получилось.

Второе место занял Эрик Кинард из США — 2 м 27 см (с первой попытки), бронзовым призером стал Джамаль Уилсон из Бахрейна — 2 м 27 см (с третьей попытки).


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