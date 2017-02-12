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Американская история

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  • Андрей Илларионов, «Эхо Москвы»
  • 12.02.2017, 21:13
  • 8,645
Андрей Илларионов
Фото: RFE/RL

Эту историю хорошо было бы включить во все российские юридические и политические учебники - и изучать, разбирать, применять на практике.

Непосредственное содержание этой американской истории для российского уха звучит как чистая, совершенно беспримесная, ненаучная фантастика.

27 января президент Трамп подписал указ № 13769, запрещающий на период 90 дней въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран.

31 января Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, поддержанный губернатором штата и заявлениями от базирующихся в штате компаний Амазон и Mайкрософт, подал на этот указ иск в окружной суд США по округу Западный Вашингтон.

3 февраля окружной судья Джеймс Робарт принял решение в пользу истца — Б.Фергюсона — и наложил общенациональный запрет на исполнение указа президента Трампа.

4 февраля Министерство юстиции США от имени президента Трампа подало апелляцию в Апелляционный суд США по 9-му округу в Сан-Франциско.

8 февраля Апелляционный суд США единодушно (трое судей из трех) поддержал решение судьи Робарта и приостановил действие указа президента на период рассмотрения вопроса о его конституционности. Более того, в своем решении суд заявил, что президент пытался неконституционно утверждать, что вопросы национальной безопасности не могут рассматриваться и пересматриваться, даже если такие действия потенциально противоречат конституционным правам гражданам: «that ’national security concerns are unreviewable, even if those actions potentially contravene constitutional rights and protections».

В своем выступлении на пресс-конференции Б.Фергюсон говорит невероятные слова: «Мы — страна закона. Законы действуют для всех. Включая Президента Соединенных Штатов…» Вот что решил Окружной Суд 9-го округа: «Нет такого прецедента, чтобы поддержать утверждение (президентской стороны) о невозможности рассмотрения/пересмотра (ее решений), которое очевидным образом противоречит фундаментальной конструкции нашей конституционной демократии».

Перечитываю эти строчки, просматриваю в который раз видеоролики, но ощущение некоторой нереальности никак не оставляет меня.

Можете ли вы представить себе ситуацию, в какой, например, прокурор одной из российских областей обращается в суд с иском против указа российского президента, посвященного вопросам национальной безопасности; областной суд поддерживает именно его, провинциального прокурора; российский президент в ответ обращается с апелляцией в федеральный суд и тут же проигрывает его, причем получает от него еще и выговор за неконституционность своих действий?

Андрей Илларионов, «Эхо Москвы»


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