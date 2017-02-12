Минский сквер претендует на имя Эдварда Войниловича 5 12.02.2017, 21:26

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Сквер рядом с Красным костелом могут назвать в честь основателя храма святых Симеона и Елены.

Мингорисполком изучает общественное мнение по поводу придания имени Эдварда Вайниловича скверу рядом с Красным костелом. Мнения минчан в этом вопросе принимает идеологическое управление городской администрации, сообщает Catholic.by.

Эдвард Войнилович - общественный, политический и культурный деятель, основатель и инвестор строительства костела святых Симеона и Елены в Минске (Красного костела).

Эдвард Войнилович

После октябрьского переворота 1917 года Эдвард Войнилович покинул родину, умер и был похоронен в Польше. Усилиями настоятеля Красного костела ксендза Владислава Завальнюка останки Эдварда Войниловича несколько лет назад были перезахоронены в Красном костеле.