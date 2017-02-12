Швейцарцы проголосовали за облегченное получение гражданства внуками мигрантов 2 12.02.2017, 21:37

В Швейцарии прошел референдум, в результате которого была одобрена облегченная процедура получения гражданства.

Об этом сообщает The Guardian.

За поправку в Конституцию проголосовали 60,4%, против - 39,6%, несмотря на протесты и предупреждения правых политиков, которые считают, что она ставит под угрозу национальную безопасность. При этом в 2004 году референдум по этому вопросу уже проводился, но тогда люди высказались против одобренного сегодня предложения.

До сих пор возможность оформить швейцарское гражданство по упрощенной процедуре могли только те иностранцы, кто более шести лет находился в браке с гражданами Швейцарии. Однако облегченная процедура, которая сегодня стала доступна внукам мигрантов, не предполагает автоматическую натурализацию. Претендент на швейцарский паспорт должен подтвердить, что родился в этой стране, ходил в школу не менее пяти лет, разделяет ее культурные ценности, знает язык и не зависит от материальной помощи государства.

Третье поколение мигрантов в Швейцарии в общей сложности насчитывает около 24 тысяч человек при восьмимиллионном населении. Больше половины из них - итальянцы, далее следуют выходцы из Турции и Балкан.