Девять белорусских продуктов, которым удивляются иностранцы 19 12.02.2017, 21:57

В каждом отечественном супермаркете и магазине можно найти такие вещи, которые будут восприниматься как экзотика в Западной Европе и США.

«НН» предлагает список продуктов, которыми может гордиться наша страна.

Глазированные сырки

Один из первых белорусских продуктов, на который подсаживаются иностранцы — это глазированные сырки. Деликатес, которого не знают нигде в мире, кроме стран Балтии, СНГ и Венгрии. Но мало какие могут сравниться с белорусскими. Их у нас десятки видов. Попробуй выбери, хочется тебе сырок-картошку или с кокосом, с печеньем или без. А самые классические — это сырки с ванильным творожком в хрупком шоколадном «футляре». Сырки любят и взрослые, и дети, ведь они доступны по цене и приятны по вкусу.

Сгущенка

Недавно в интернете появился снимок, где культовая польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик на сборах фоткается с белорусской сгущенкой. Для спортсменов этот продукт выгоден тем, что способен быстро восстановить баланс в организме. Сама технология изготовления сгущенки появилась еще в середине ХІХ века в США, но популярность этот продукт приобрел именно на наших просторах. Единственное, в чем никогда не найдут согласия адепты сгущенки, чья же лучше — глубокская или рогачевская. А что думаете вы на это счет?

Березовый сок

Возможно, это и анекдот, но часто можно услышать истории о том, что если немец или француз слышит про березовый сок, то его глаза округляются, потому что он представляет, как сок выжимают из древесины. Белорусские лесхозы ориентированы на то, чтобы весной собрать как можно больше березового сока. Потом весь год его можно покупать в магазинах. Березовый сок экспортируют за границу, но в малых объемах. Несколько лет назад зарубежная пресса выпустила ряд статей про «напиток, который лучше воды». Белорусский березовый сок пользуется популярностью у звезд вроде Гвинет Пэлтроу, которая убеждена, что напиток помогает ей сохранить хорошую фигуру.

Чипсы пластинками

Эту технологию изготовления чипсов освоили еще во времена БССР в Марьиной Горке. Тогда их производили из картошки безо всяких добавок. А на сегодня чипсы пластинками стали одной из визитных карточек белорусской гастрономии, их ценят за натуральность. Такие чипсы можно найти даже в привередливом к чужой еде Китае.

Зефир

Бобруйская фабрика «Красный пищевик» быстро сориентировалась, что белорусский зефир очень часто везут в подарок для иностранцев, поэтому начали выпускать красивые сувенирные упаковки с традиционными белорусскими узорами. У американцев есть маршмэллоу, чем-то отдаленно напоминающий наш зефир, но вкус все же совершенно другой. Зефир — это взбитое плодово-ягодное пюре с сахаром и яичным белком. Нежное лакомство.

Кефир

Режиссер «Свободного театра» Николай Халезин, который сейчас живет в Лондоне, в одном из интервью говорил, что из всех белорусских товаров ему за границей не хватает только кефира. В западных супермаркетах такого напитка не найти. Кефир — очень полезный напиток, поэтому в советских, а теперь и в белорусских больницах его предлагают на ночь пациентам. Кстати, не в каждой европейской стране можно найти и славянскую сметану, хотя этот соус полезнее, скажем, чем тот же майонез.

Клюква в сахаре

Один из самых известных за рубежом белорусских деликатесов. Наша страна славится своими лесными ягодами: черника, малина, голубика, брусника. А также и садовыми — той же красной смородиной. А отдельно можно назвать конфеты — клюква в сахаре. По сбору клюквы наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Сочетание ягодной кислинки и сладкой оболочки создают особое послевкусие. Привезти в подарок несколько упаковок клюквы в сахаре — беспроигрышный вариант.

Сало

Часто приходится читать интервью с эмигрантами, которые рассказывают, что за рубежом им не хватает нашего сала. Чтобы вместе с черным хлебом, лучком или чесноком, а еще выпить рюмку водки. При желании, конечно, сало можно найти и в той же Америке, но культура потребления этого продукта не развита настолько, как у нас. Белорусы знают десятки рецептов засолки сала. Это белорусская гордость и одно из определяющих блюд.

Квас

В летнюю жару кислый квас утоляет жажду лучше, чем какая бы то ни было газировка. Процент алкоголя в квасе совсем мал, поэтому после него свободно можно садиться за руль. Белорусы сохранили традиции приготовления кваса. Его производят как на заводах, так и в частных хозяйствах. Квас получают путем брожения ячменного солода. Квас, как и кефир, полезен для желудка.