Моладзь БНФ начала сбор подписей против учений «Запад-2017» 4 12.02.2017, 22:15

Фото: moladz.info

Пять активистов вышли на улицы Минска для сбора подписей против российско-белорусских учений.

Сегодня активисты городской организации Моладзi БНФ начали сбор подписей против учений «Запад-2017», передает moladz.info.

Пять активистов вышли на улицы и собирали подписи около ст.м. Площадь Якуба Коласа и близлежащих торговых площадок. За 2,5 часа молодые люди собрали около 50 подписей.

«В основном люди почти ничего не знают об этих учения или они (учения - Прим.) не вызывают у них обеспокоенность», - говорит активист организации Владимир Островский.

«Во время сбора подписей мне стало более очевидно, как действует российская пропаганда в Беларуси. Люди преклонного возраста почти не хотят тебя слушать или просто говорят, что это не несет опасности», - подытоживает студент, который решил помочь нам со сбором подписей.

В основном против учений подписывались молодые люди, студенты. Они реагировали на сбор подписей позитивно, но также почти ничего не знали об этих учениях.

После сбора подписей на улице активист минской организации Моладзi БНФ Артем Бобок пошел собирать подписи по домам и за час собрал 23 подписи.

Фото: moladz.info

«По домам было собирать лучше, чем на улице. Люди больше уделяли тебе времени, говорили свои мысли, обсуждали состояние экономики, политики в стране. Было интересно пообщаться с людьми и услышать их точку зрения на ситуацию с учениями Запад-2017», - говорит член Совета Моладзi БНФ Артем Бобок.

В конце сбора подписей активисты раздавали газеты «Новы Час» . Здесь дело пошло веселее и быстрее. За минут 5-10 люди разобрали у нас около 120 экземпляров газеты и просили еще. Плюс раздача газет создала дополнительное внимание на активистов и подписи начали ставить активнее.

«Таким образом, мы начали свою кампанию и призываем всех желающих присоединиться к общему делу. Хотя и не было ажиотажа при сборе подписей, но очень важно начинать поднимать эту тему и работать с самыми разными людьми», - говорит руководитель организации Юрий Лукашевич.

С сегодняшнего дня и до конца марта мы будем собирать подписи на улицах города Минска. Также уже сегодня начался сбор подписей и в других городах Беларуси, таких как Могилев, Гомель, Брест, Борисов, Витебск, Кобрин, Бобруйск, Лида, Нарочь, Речица, Орша, Солигорск, Молодечно, Слуцк. В основном активисты будут собирать в учебных заведениях.

Также в скором времени активисты запустят электронную петицию, где можно будет поставить свою подпись.