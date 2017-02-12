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Белорус Сигневич забил гол и отдал результативный пас в чемпионате Греции

  • 12.02.2017, 22:22
Николай Сигневич

Нападающий помог «Платаниасу» добыть ничью в матче с ПАС «Яниной».

«Платаниас» разошелся миром с ПАС «Яниной» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Греции — 3:3, передает «Прессбол».

Белорусский нападающий хозяев Николай Сигневич вышел на поле со старта, забил мяч, отдал голевую передачу и был заменен на 81-й минуте.

«Платаниас» с 29 набранными баллами занимает 7-е место в турнирной таблице.

Платаниас — ПАС Янина — 3:3

Голы: 0:1 — Перес Конде (9). 0:2 — Цимопулос (11). 1:2 — Якумакис (32, пас — Сигневич). 2:2 — Каргас (40). 3:2 — Сигневич (51). 3:3 — Перес Конде (58).


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