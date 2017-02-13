На Алтае разбился вертолет с бывшим вице-премьером на борту 5 13.02.2017, 7:40

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения в Республике Алтай вертолета Robinson.

Об этом "Интерфаксу" сообщила в понедельник старший помощник руководителя следственного управления Яна Стрижова.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ - (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)". По предварительным данным, на борту вертолета находились пять человек, в том числе один пилот и четыре пассажира.

Спасатели начали находить тела погибших, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Обнаружено тело одной из погибших - Елены Ракитской. Его прибило к берегу", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время следственная группа направляется к месту предполагаемого крушения вертолета. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего: уточняются личности граждан, находившихся на борту, отметили в СК.

Вертолет Robinson в воскресенье рухнул в районе Телецкого озера. По предварительным данным, на его борту находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, а также профессиональный бейсджампер и парашютист Глеб Вореводин.

Напомним, Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета, который разбился в горах на юге Алтая. Тогда погибли семь из 11 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Предполагаемое место падения вертолета произошло на незамерзаемом участке озера, что осложняет поисковые мероприятия, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава Турочакского района Владислав Рябченко.

"В селе Яйлю сейчас базируется вся техника для поисковой операции. Совершают облеты над акваторией озера. Вертолет упал на незамерзающий участок озера, это осложняет поиски. Если бы он упал на лед, то найти конкретное место падение было бы проще. Однако шансов на спасение мало и в том и в другом случае. Погода во время крушения была сложной: шторм, сильный ветер", - сказал Рябченко.

К поискам вертолета привлечены 250 человек и более 40 единиц техники, сообщает Сибирский региональный центр МЧС РФ в понедельник. При этом поисковые работы осложняются погодными условиями - в районе падения вертолета низкая температура, туман и ветер. Десять спасателей с водолазным оборудованием и глубоководной камерой направляются на Алтай из Абакана. Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолетом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон".