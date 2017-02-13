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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии

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  • 13.02.2017, 7:50
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В Бухаресте перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек.

В 21.00 они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.

В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч, передает Lenta.ru со ссылкой на  Reuters.

Фото: Reuters

Ранее румынское правительство отказалось от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.

Эта волна возмущений — самая массовая с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.


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