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Необычный загс откроют в Гродно 14 февраля

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  • 13.02.2017, 8:55
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В Гродненском областном театре кукол 14 февраля откроют "театральный загс".

Об этом сообщили БелТА в администрации театра.

Необычный загс будет работать всего один день, во время праздничного вечера ко Дню святого Валентина, который кукольный театр ежегодно отмечает творчески. Влюбленные гости смогут совершить шуточное бракосочетание и даже получить свидетельство о нем.

Главным событием вечера станет постановка Love story, во время которой обещают романтическую прогулку по сокровенным уголкам души. Зрители увидят на сцене разные истории о любви.

Труппа театра предложит продолжить вечер в теплом кругу под звуки живой музыки, посетить фотозоны, сфотографироваться с нимфами или попытаться приоткрыть завесу будущего. Можно будет увидеть огромную валентинку с пожеланиями и признаниями в любви тысяч гродненцев.

Сотрудники театра собирали их на протяжении двух недель во время специальной акции через социальные сети и почту.

Гродненский областной театр кукол размещается в старейшем театральном здании Беларуси - манеже Тизенгауза. В 2013 году произведена реконструкция объекта. Театр известен не только в Беларуси, но и за ее пределами своими постановками.


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