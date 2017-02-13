Более 300 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву

Более 300 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву2
- 13.02.2017, 8:56
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Сотни фур стоят в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.
Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.
По оперативной информации на 8.00 13 февраля, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 330 фур. В "Бенякони" стоит 63 грузовых авто, в "Привалке" - 20, в "Котловке" - 60.
На белорусско-польской границе 80 легковых авто зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси в пункте пропуска "Брест". 25 грузовиков ожидают выезда в Польшу в "Брузгах".
На остальных пограничных пунктах пропуска на польском направлении очереди незначительные либо отсутствуют, как и на украинском, латвийском направлениях.